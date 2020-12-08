Zombie Derby Pixel Survival, araba ile zombi ezmece oyunları arasında. Google Play ve App Store’da ücretsiz indirilebilir olan oyun, oldukça popüler. Çılgın yarış oyununda daha önce hiç görmediğiniz bir atmosfer sizi bekliyor. Sürücü koltuğuna geçin ve gazı kökleyin! Zombie Derby serisinin yeni bölümünde sayısız engellerin ve zombi ordularının arasına dalıyorsunuz. Zombilerin beyninizi yemesine izin vermeyin! Zombie Derby Pixel Survival Türkçe dil desteğiyle App Store’da! iPhone ve iPad için ücretsiz indirilebilir.

Zombie Derby Pixel Survival İndir

Zombie Derby Pixel Survival, iOS cihazlarınıza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız bir zombili yarış oyunu. Karlı dağlar, çöl düzlükleri ve daha birçok farklı bölgede zırhlı aracınızla zombileri eziyorsunuz. Zombi hayvanlar, insanlar ve onlarca farklı türde engel yolunuza çıkıyor. Hayatta kalmak için hız kesmemelisiniz. Dondurma kamyonu, araba, tank, hangi aracı alırsanız alın zombi ordusu ve engelleri atlatmak için geliştirmek zorundasınız. Cephane kazandıran görevleri tamamlamak, bölümleri geçmek için aracınızı yeni şeyler, silahlar, nitro tavsiyesi ile yükseltin. Daha fazla cephane için arabanızla havada taklalar atmak gibi tehlikeli hareketler yapın.