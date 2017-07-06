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iPhone Kullanıcıları Yeni Skype Tasarımından Nefret Ediyor

iphone Yeni Skype

Microsoft, VoIP platformunu tam özellikli bir anında mesajlaşma çözümüne dönüştürmeye çalışırken yakın zamanda Skype'ı yeniledi. Ancak görünen o ki, herkes yeni tasarımın ve güncel özelliklerin büyük bir hayranı değil. Özellikle Apple iPhone kullanıcıları uygulamayı sert bir şekilde eleştiriyorlar.

App Store'da yayınlanan incelemeler, iPhone kullanıcılarının Skype'ın yeni tasarımından ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve bazılarının uygulamayı "şimdiye kadarki en kötü Skype" olarak nitelendirdiğini gösteriyor. Şirketi Skype'taki deneyimi mahvettiği için eleştiren ve Microsoft'u kötü tasarımdan ötürü eleştiri yağmuruna tutan kullanıcılar, berbat deneyimden ötürü uygulama notunu düşürüyorlar.

Bazı kullanıcılar ise Microsoft'un Skype'ı tamamen yok ettiğini ve yeni güncellemelerin her şeyi mahvetmekten başka bir şey yapmadığını düşünüyorlar. Bir kullanıcı, "Yeni tasarım korkunç. Skype'ı on yıldır kullanıyorum, çünkü basit bir düzeni vardı ve kullanımı kolaydı. Üstelik dengeli bir şekilde çalışıyordu. Bu yeni tasarım, tamamen faydasız ve kullandığım birçok fonksiyonu kaybettirdi. Bir yıldız bile çok fazla" ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı benzer eleştirileri Google Play Store'da da görmek mümkün. Ancak Apple iPhone kullanıcılarının yanında biraz daha sönük kaldılar diyebilirim. 

Microsoft'un kullanıcı deneyimine dair nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz. 

İndir1.32 MB
Skype
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Yazar: - 06.07.2017

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