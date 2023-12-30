Bumble Benzeri Uygulamalar
Bumble benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor.
Bumble benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor. Beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
İlk olarak 2014 yılında kurulan Bumble, yıllardır dünya genelinde popülerliğini sürdürüyor. Söz konusu uygulamayı herhangi bir nedenden ötürü kullanmaya devam etmek istemiyorsanız Bumble alternatifi uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.
Bumble Benzeri Uygulamalar Listesi
- Tinder
- Happn
- Okcupid
- LivU
- Waplog
- MeetMe
- Badoo
- Skout
En Popüler Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları - 2023
Arkadaş bulma ve sohbet uygulamaları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için popüler hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık.
Bumble gibi uygulamalar listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Tinder
En popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, konumunuza yakın olan diğer kullanıcılarla tanışma fırsatı sunuyor. Bu zamana kadar 340 milyondan fazla indirilen uygulama, konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor. İletişim kurulabilmesi için iki kişinin de kalp simgesini seçmesi gerekiyor.
Dilediğiniz Her Şeyi Sorabileceğiniz Chatbot (Sohbet Robotu) Araçları
Yapay zekanın son dönemde popüler olmasıyla birlikte hayatımıza sohbet robotları, diğer bir ifadeyle chatbotlar da dahil oldu. Programlanarak çalışan chatbot araçlar ile sohbet edilip onlara çeşitli sorular sorulabiliyor.
Happn
Bumble tarzı uygulamalar arasında yer alan Happn, Tinder'a benzer şekilde konumunuza yakın olan diğer kullanıcılar ile tanışmanıza imkân tanıyor. 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken uygulamada mesajlaşma özelliği de mevcut ancak bunun için her iki tarafın da kalp butonuna basması gerekiyor.
En Güvenli Mesaj Uygulamaları Hangileri?
Çevrim içi güvenliğe önem veriyorsanız en güvenli mesajlaşma uygulamaları hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.
Okcupid
OkCupid, listede yer alan uygulamalardan biraz farklıdır. Hizmette öncelikle bazı soruları yanıtlamanız gerekiyor. Verdiğiniz yanıtlar göz önünde bulundurularak hangi kullanıcı ile ne kadar uyumlu olduğunuz gösteriliyor. Eşleşme olabilmesi için her iki taraf da kaydırma işlemi yapması gerekiyor.
LivU
Cinsiyet ve bölgeyi seçip uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Her iki kullanıcı da ekranı kaydırma işlemi yaptığında veya kalp simgesine bastığında eşleşme oluyor. Eşleştiğiniz kişilerle görüntülü olarak veya mesajlaşarak iletişim kurabilirsiniz.
Waplog
Bu zamana kadar 50 milyondan fazla indirilen Waplog uygulamasında iletişim kurulabilmesi için iki tarafın da beğeni simgesini seçmesi gerekiyor. Mesajlaşma özelliğinin yer aldığı hizmette ses kaydı, görüntülü konuşma, hikayeler ve otomatik çeviri işlevleri de bulunuyor.
MeetMe
Bumble alternatifi uygulamalar arasında MeetMe de yer alıyor. Konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteren hizmette eşleştiğiniz kişiler ile mesajlaşabilirsiniz. Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulama 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor.
Badoo
Çok kolay bir kullanıma sahip olan Badoo'da konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor. Uygulamada ayrıca ilgi alanları özelliği de mevcut. Bu sayede sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olan kişileri bulabilirsiniz. Eşleştiğiniz kullanıcı ile mesajlaşabilir ve görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.
Skout
Bumble gibi uygulamalar arasında bulunan Skout'ta mesajlaşma ve görüntülü sohbet özellikleri bulunuyor ancak bunun için eşleşme olması gerekiyor. Eşleşmenin olabilmesi için iki kullanıcının da beğeni simgesini seçmesi gerekiyor. Uygulama bu zamana kadar 50 milyondan fazla indirildi.
WhatsApp Anlık Görüntülü Mesaj Nedir? Nasıl Gönderilir?
WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde artık anlık görüntülü mesajlar göndermek mümkün hale geliyor.
Bu rehberde Bumble yerine kullanılacak uygulamalar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Waplog
Waplog, Android cihazlarınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışmanıza ve arkadaşlık kurmanıza olanak sağlayan bir arkadaşlık uygulamasıdır.
LivU
LivU, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal arkadaşlık uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.
MeetMe
Kullanıcılara ücretsiz ve hızlı yoldan arkadaş edinme fırsatı sunan MeetMe ile hoşunuza giden kişilerle sohbet edebilirsiniz.
OkCupid Dating
OkCupid Dating, Android market üzerindeki en iyi sosyal ağ uygulamalarından biri olarak gözüken eğlenceli ve başarılı bir uygulamadır.
Skout
Android cihazınızdan dünyadaki diğer kullanıcılarla hemen sohbet edebilmek için ücretsiz olan Skout'u kullanabilirsiniz.
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