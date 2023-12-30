Bumble benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor. Beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak 2014 yılında kurulan Bumble, yıllardır dünya genelinde popülerliğini sürdürüyor. Söz konusu uygulamayı herhangi bir nedenden ötürü kullanmaya devam etmek istemiyorsanız Bumble alternatifi uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.

Bumble Benzeri Uygulamalar Listesi

Tinder

Happn

Okcupid

LivU

Waplog

MeetMe

Badoo

Skout

Bumble gibi uygulamalar listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Tinder

En popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, konumunuza yakın olan diğer kullanıcılarla tanışma fırsatı sunuyor. Bu zamana kadar 340 milyondan fazla indirilen uygulama, konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor. İletişim kurulabilmesi için iki kişinin de kalp simgesini seçmesi gerekiyor.

Happn

Bumble tarzı uygulamalar arasında yer alan Happn, Tinder'a benzer şekilde konumunuza yakın olan diğer kullanıcılar ile tanışmanıza imkân tanıyor. 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken uygulamada mesajlaşma özelliği de mevcut ancak bunun için her iki tarafın da kalp butonuna basması gerekiyor.

Okcupid

OkCupid, listede yer alan uygulamalardan biraz farklıdır. Hizmette öncelikle bazı soruları yanıtlamanız gerekiyor. Verdiğiniz yanıtlar göz önünde bulundurularak hangi kullanıcı ile ne kadar uyumlu olduğunuz gösteriliyor. Eşleşme olabilmesi için her iki taraf da kaydırma işlemi yapması gerekiyor.

LivU

Cinsiyet ve bölgeyi seçip uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Her iki kullanıcı da ekranı kaydırma işlemi yaptığında veya kalp simgesine bastığında eşleşme oluyor. Eşleştiğiniz kişilerle görüntülü olarak veya mesajlaşarak iletişim kurabilirsiniz.

Waplog

Bu zamana kadar 50 milyondan fazla indirilen Waplog uygulamasında iletişim kurulabilmesi için iki tarafın da beğeni simgesini seçmesi gerekiyor. Mesajlaşma özelliğinin yer aldığı hizmette ses kaydı, görüntülü konuşma, hikayeler ve otomatik çeviri işlevleri de bulunuyor.

MeetMe

Bumble alternatifi uygulamalar arasında MeetMe de yer alıyor. Konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteren hizmette eşleştiğiniz kişiler ile mesajlaşabilirsiniz. Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulama 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor.

Badoo

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Badoo'da konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor. Uygulamada ayrıca ilgi alanları özelliği de mevcut. Bu sayede sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olan kişileri bulabilirsiniz. Eşleştiğiniz kullanıcı ile mesajlaşabilir ve görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.

Skout

Bumble gibi uygulamalar arasında bulunan Skout'ta mesajlaşma ve görüntülü sohbet özellikleri bulunuyor ancak bunun için eşleşme olması gerekiyor. Eşleşmenin olabilmesi için iki kullanıcının da beğeni simgesini seçmesi gerekiyor. Uygulama bu zamana kadar 50 milyondan fazla indirildi.

Bu rehberde Bumble yerine kullanılacak uygulamalar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.