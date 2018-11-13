Dark Mode (Karanlık Mod/Siyah Tema) ile Gelen iPhone Uygulamaları

Dark mode (Karanlık mod) desteği sunan iPhone uygulamaları bu listede bir araya topladık. Apple’ın günlük olarak güncellediği listede yer verdiği siyah temalı iPhone uygulamalarının yanı sıra popüler olanlara yer verdik. iPhone’unuzda pil sorunu yaşıyorsanız, pil sağlığı iyi değilse, pil değişimi yapılana kadar koyu temalı bu uygulamalar hayatınızı kurtarabilir. Tabii ki; sadece siyah tema sevdiğiniz için de bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

Karanlık mod desteği macOS Mojave ile geldi. Birçok iOS uygulaması koyu tema (dark mode) desteğine kavuştu, günden güne sayıları artıyor. iOS 13’de kuvvetle muhtemel karanlık temayı göreceğiz. Koyu tema kullanımı ile hem pilden tasarruf etmiş oluyoruz hem de gözümüz gece vakti daha az yorulmuş oluyor. Peki, hangi iOS uygulamaları siyah tema ile geliyor? Apple, aslında siyah ile gelen uygulamaları The Daily List altında topluyor lakin bu sayfadaki uygulama sayısı bir hayli az ve genellikle yurt dışında kullanılan uygulamalardan oluşuyor. Bu listede olmayan, popüler iPhone uygulamalarını da kendi listemizde yer verdik.

Karanlık tema ile gelen iPhone uygulamaları listesinde göremediğiniz, severek kullandığınız uygulama varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.