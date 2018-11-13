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Dark Mode (Karanlık Mod/Siyah Tema) ile Gelen iPhone Uygulamaları

Dark Mode (Karanlık Mod/Siyah Tema) ile Gelen iPhone Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Dark mode (Karanlık mod) desteği sunan iPhone uygulamaları bu listede bir araya topladık. Apple’ın günlük olarak güncellediği listede yer verdiği siyah temalı iPhone uygulamalarının yanı sıra popüler olanlara yer verdik. iPhone’unuzda pil sorunu yaşıyorsanız, pil sağlığı iyi değilse, pil değişimi yapılana kadar koyu temalı bu uygulamalar hayatınızı kurtarabilir. Tabii ki; sadece siyah tema sevdiğiniz için de bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

Karanlık mod desteği macOS Mojave ile geldi. Birçok iOS uygulaması koyu tema (dark mode) desteğine kavuştu, günden güne sayıları artıyor. iOS 13’de kuvvetle muhtemel karanlık temayı göreceğiz. Koyu tema kullanımı ile hem pilden tasarruf etmiş oluyoruz hem de gözümüz gece vakti daha az yorulmuş oluyor. Peki, hangi iOS uygulamaları siyah tema ile geliyor? Apple, aslında siyah ile gelen uygulamaları The Daily List altında topluyor lakin bu sayfadaki uygulama sayısı bir hayli az ve genellikle yurt dışında kullanılan uygulamalardan oluşuyor. Bu listede olmayan, popüler iPhone uygulamalarını da kendi listemizde yer verdik.

Karanlık tema ile gelen iPhone uygulamaları listesinde göremediğiniz, severek kullandığınız uygulama varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

AccuWeather AccuWeather
AccuWeather Accuweather, dünyanın en popüler hava durumu sitesinin iOS uygulaması. ÜCRETSİZ
Bear Bear
Bear Bear, iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz tam özellikli not uygulaması. ÜCRETSİZ
beIN CONNECT beIN CONNECT
beIN CONNECT beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulamasında Game of Thrones dizisi 7 sezon tüm bölümler, Lig TV maçları, Canlı TV kanalları izlemeye açık. ÜCRETSİZ
Bundle Bundle
Bundle Bundle, Flipboard gibi ilginizi çeken haber kaynaklarını bir arada sunabiliyor. ÜCRETSİZ
Feedly Feedly
Feedly Google Reader ile senkronize olarak çalışan, abone olduğunuz web sitelerini hem çok güzel hem de kullanışlı bir arayüzde takip etmenizi sağlayan rss takip uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
iBooks iBooks
iBooks iBooks uygulaması ile iOS cihazınıza, ister gece ister gündüz kitap indirip okuyabilirsiniz. iBookStore üzerinden indirdiğiniz bu kitaplar ile cihazınızda güzel bir arşiv yapmanızda mümkün. ÜCRETSİZ
Instapaper Instapaper
Instapaper Web sayfalarını çevrimdışı olarak daha okunabilir bir formatta saklamanızı sağlayan Instapaper uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında kullanılabilir.
Polarr Photo Editor Polarr Photo Editor
Polarr Photo Editor Polarr Photo Editor, fotoğraflar üzerinde ince çalışmaya izin veren profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması. ÜCRETSİZ
Reddit Reddit
Reddit Reddit iPhone uygulaması ile Reddit'in tüm içeriğini mobilden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Tapatalk Tapatalk
Tapatalk iPhone ve iPad için hazırlanan Tapatalk uygulaması ile kolayca forumları takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Waze Social GPS Traffic & Gas Waze Social GPS Traffic & Gas
Waze Social GPS Traffic & Gas Bu uygulama ile yolculuk sırasında diğer sürücüler ile iletişim kurabilir, sizinle aynı güzergahı izleyen sürücüleri bulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Wikipedia Wikipedia
Wikipedia Wikipedia Mobile, iPhone ve iPad için resmi Wikipedia uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Telegram X Telegram X
Telegram X Telegram'dan çok daha hızlı çalışıyor ve ek özelliklere sahip. ÜCRETSİZ

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