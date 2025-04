En İyi Mobil Korku Oyunları (Android)

Android için en iyi 10 korku oyunu listesi ile tüylerinizi ürpertecek oyun ihtiyacınıza karşılık veriyoruz. Gerilim sevenler, bu oyunlara kesinlikle bayılacak. Bu listedeki oyunların tamamını en iyi mobil korku oyunları oluşturuyor. Ürkütücü senaryolar, gizemli sırlar ve dehşet verici yaratıklarla dolu bu oyunlar, adrenalininizi tavan yaptıracak.

Eğer siz de bu tür oyunlardan hoşlanıyorsanız sizlere özel olarak seçtiğimiz bu oyunlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bu bağlantılara geçmeden önce oyunlar hakkında kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Gelin, sizi içine çekecek en iyi bu oyunlara bir göz atalım.

Mobil İçin Tüyler Ürperten 10 Korku Oyunu

Dead by Daylight Mobile

Oxenfree

Five Nights at Freddy's

The Walking Dead

Into the Dead 2

Limbo

Another World

Dead Effect 2

Unkilled

Distraint: Pocket Pixel Horror

Fran Bow Chapter 5

The Baby In Yellow

Peki, bu oyunlardaki amacımız nedir, bu oyunları "özel" yapan nokta nedir? Soruların cevabını öğrenmek için aşağıdaki listeye geçelim.

Oxenfree

Android kullanıcılara yönelik listedeki ilk korku oyunu Oxenfree, sizleri farklı bir maceranın içine sürükleyen oyunlardan yalnızca biridir. Oyun, bir grup arkadaşın sırlarla dolu bir adaya yolculuk yapması ile başlıyor. Olaylar zinciri, gençlerin adaya ilk adımını atması ile kendini göstermeye başlıyor.

Oyun oldukça başarılı grafiklere sahiptir. Oyunda yapılan her seçim ise hikâyenin nasıl devam edeceği açısından büyük önem taşıyor.

Five Nights At Freddy's

Güvenlik görevlisi olduğunuz bu oyunda amacınız pizzacıyı korumak için bütün araç ve olanaklardan yararlanmaktır. Pizzacının farklı köşelerine yerleştirilmiş kameraları sürekli kontrol etmeli ve Freddy ve arkadaşlarının güvende olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Oyun çok basit gibi mi görünüyor? O zaman işleri biraz daha zorlaştırmanın vakti gelmiş demektir. Oyunun en zor yanı, kameraları ve ışıkları açık tutmak için kullanmanız gereken elektriğin çok kısıtlı olmasıdır. Bu nedenle ne kadar elektrik tüketildiğini hesaplayarak hareket etmelisiniz. Aksi takdirde pizzacıda elektrikler gider ve her taraf karanlık olur. Bu durumda hem kendinizi hem de Freddy'yi gelecek tehditlerden korumanız gerekiyor.

The Walking Dead

The Walking Dead, Android için en iyi korku oyunu hangisidir şeklinde bir soru sorulduğunda akıllara gelen sayılı oyunlardandır. Oyun, Robert Kirkman'in çeşitli ödüller kazanan serisinden yola çıkarak video oyununa uyarlanması ile ortaya çıkmıştır.

Oyundaki amacınız, yaşayan ölülerin yani zombilerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalmak için elinizden geleni yapmaktan ibarettir. The Walking Dead mobil oyununda zombilerin istila ettiği dünyada kendisine ikinci bir şans bulan eski bir suçlu Lee Everett'ın maceralarına konuk oluyoruz.

Bu yolculukta çeşitli insanlarla tanışacak, yeni zorlu görevleri yerine getirecek ve gerektiğinde canınızı tehlikeye atarak diğer insanlara yardımcı olacaksınız.

Into the Dead 2

Yürüyen Ölüler (The Walking Dead) gibi bir başka zombi oyunu da Into the Dead'dir. Oyunda 7 aksiyon yüklü bölüm, 60 aşama bulunuyor. Yüzlerce görev sunan zombi oyunu Into the Dead 2, bir kaza sahnesi ile başlıyor.

Ana karakter, tüm şehrin zombiler tarafından işgal edildiğini öğrenip ailesini kurtarmak için harekete geçiyor. Oyunu başarılı bir şekilde bitirmek için karakterin ailesine ulaşmasını sağlamanız ve bunu yaparken de gerekli her türlü adımı atmaktan çekinmemeniz gerekiyor.

Limbo

Limbo, listedeki diğer en iyi Android korku oyunu adaylarından farklı olarak hikayesi ile değil, oynanışı ve atmosferi ile ön plana çıkıyor. Oyunun hikayesi ile ilgili bilinen tek detay, ana karakterin kız kardeşinin peşinden Limbo'ya girmesi ve onu kurtarmaya çalışmasıdır.

Oyun boyunca karşınıza pek çok yaratık çıkacaktır. Nereden geldiği, neden size saldırdığı bellisizdir. Aslına bakacak olursanız bunların bir önemi de yoktur. Bunun sebebi, oyunun atmosferinin ve müziklerinin size bütün bunları kenara bırakmanızı sağlamasıdır.

Another World

Another World, Out of This World olarak da bilinen klasik macera oyununun yeni bir versiyonudur. Another World'de Lester Knight Chaykin adlı kahramanı yönetiyoruz. Genç bir fizik araştırmacısı olan Lester, laboratuvarda deney yaparken yıldırımın düşmesi ile kendini bambaşka bir dünyada buluyor.

Bu dünyada insan benzeri yaratıklar bulunuyor. Lester ise bu dünyaya çok yabancıdır. Etrafı bilinmeyen tehlikelerle çevrilidir. Bir oyuncu olarak amacınız Lester'a yardımcı olmak, bu dünyadan kurtulmasını sağlamaktır.

Dead Effect 2

Android için en iyi korku oyunu olarak nitelendirilen The Walking Dead, Into the Dead 2 ve şimdi de Dead Effect 2! Bu üç oyunun bir araya gelmesi, size bir şeyler çağrıştırıyor mu? Doğru tahmin ettiniz, Dead Effect 2 de bilim kurgu tabanlı bir zombi hikâyesine yaslanıyor.

Serinin ilk oyununda uzayın derinliklerinden bir uzay istasyonundan gelen yardım çağrısına yanıt vermiş ve kan dondurucu sahnelere tanıklık etmiştik. İkinci oyunda ise hikâyeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzay istasyonunu temizlemek için silahlarımızı kullanmamız, sayısız zombi ve yaratık ile yüzleşmemiz gerekiyor.

Unkilled

Unkilled, tam olarak 300 bölüme sahiptir. Bu bölümlerin her biri hikâyenin akışına uygun olacak bir şekilde geliştirilmiştir. Siz de tahmin edeceksinizdir ki zorluk seviyesi kademeli olarak artıyor. Oyunda çok fazla düşman birimi bulunuyor.

Bu düşmanların her birinin kendilerine özgü saldırı ve savunma gücü vardır. Neyse ki karakterimizin de cephanesi oldukça doludur. Kullanabileceğiniz silahlar arasında şunlar yer alıyor:

Pompalı tüfekler

Nişancı tüfekleri

Tabancalar

LSAT

SAIGA-12K

Oyundaki tek amacınız elbette ki kendinizi yaratıklardan uzak tutmak değildir. Bunu yaparken mağdurları da kurtarmanız gerekiyor. Unkilled, genel olarak bakılacak olursa hem macera oyunu hem de korku oyunu olarak oyunculara nitelendirilmeye müsaittir.

DISTRAINT: Pocket Pixel Horror

Oyuncuların yakasından tutup hızla karanlığa çeken oyunlardan biri olan DISTRAINT: Pocket Pixel Horror, sizden sağa ve sola hareket ederek hikâyenin devam etmesini sağlayacak bulmacaları çözmenizi istiyor.

Oyunda çeşitli ögeleri toplamak gibi basit bir amacınız vardır. Bunu yapmanızı zorlaştıran bir nokta ise oyunun karanlık atmosferidir.

Fran Bow Chapter 5

Bu oyunda ebeveynlerinin en yakın arkadaşı olarak gördüğü kedisini bulmaya çalışan bir kız çocuğunu yönetiyorsunuz. Bu kız çocuğu, ailesinin korkunç bir şekilde öldürülmesine tanık olmuştur. Bu küçük kız için hayal ve gerçek arasındaki ince çizginin silindiği söylenebilir.

Ona yardımcı olmak için oyunda çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyun Android için psikolojik korku oyunu arayanların en azından bir süre boyunca arayışınıza son verecektir.