Getir Benzeri Uygulamalar - 2022

Getir benzeri uygulamalar kullanmak isteyen internet kullanıcıları için oldukça popüler olan hizmetleri bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni hizmetler keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz uygulamayı cihazınıza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

2015 yılında kurulan Getir, kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan hizmet üzerinden yemek siparişi verebilmeniz ve market alışverişi yapabilmeniz mümkün.

Popüler hizmeti artık kullanmak istemiyorsanız Getir hesap silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Bu işlemin ardından alternatif platformlara göz atabilirsiniz. Hazırladığımız listede Getir gibi uygulamalar bulunuyor.

Getir Benzeri Uygulamalar Listesi

Bisu

Yemeksepeti

İstegelsin

Trendyol

Cepte Şok

Hepsiburada

A101 Kapıda

Migros: Sanal Market

Yukarıda Getir tarzı uygulamalar yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bisu

Çok popüler bir hizmet olan Bisu, su ve market sipariş uygulamasıdır. Şu anda İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Konya, Eskişehir, Manisa, Gaziantep, Kütahya, Edirne dahil olmak üzere pek çok şehirde hizmet veren uygulamada çok sayıda su markası bulunuyor.

Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulama üzerinden market alışverişi de gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bi'market olarak isimlendirilen hizmette etten atıştırmalıklara kahvaltılık ürünlerden meyve ve sebzelere kadar pek çok türde ürün mevcut.

Haftanın 7 günü hizmet veren uygulamayı ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yemeksepeti

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Yemeksepeti'nde KFC, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King, Little Caesars ve McDonald's dahil pek çok restoran üzerinden sipariş verilebiliyor. Yemek seçenekleri arasında pizzadan hamburgere kebaptan deniz ürünlerine kadar pek çok ürün yer alıyor.

Popüler sipariş uygulaması üzerinden market alışverişi de yapabilmeniz mümkün. Market tarafında kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara kozmetik meyve ve sebzelerden içeceklere tavuktan dondurulmuş gıdalara kadar çeşitli kategorilerde birçok seçenek mevcut.

İstegelsin

Getir gibi uygulamalar listesinin üçüncü sırasında yer alan İstegelsin, çok popüler bir sipariş uygulamasıdır. Kolay ve pratik şekilde market alışverişi yapabilmenize imkân tanıyan hizmet sayesinde evinizde otururken ihtiyacınız olan ürünleri satın alabilirsiniz. Böylelikle markete gitmek zorunda kalmazsınız.

Çeşitli kampanyaların yer aldığı İstegelsin'in uygulamasında başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ürün konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan hizmeti kullanabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işleminin ardından sipariş aşamasına geçebilirsiniz.

Trendyol

En popüler e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Trendyol'da giyimden elektroniğe aksesuardan mobilyaya kadar çok sayıda ürünün yanı sıra süpermarket ürünleri de bulunuyor. Popüler platformun uygulaması üzerinden çok pratik bir şekilde market alışverişi yapabilirsiniz.

Halihazırda Trendyol hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmak zorunda da kalmazsınız. Platformun Süpermarket bölümünde pek çok üründe çeşitli fırsatlar yer alıyor. Uygulama ayrıca kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Bu, uygulamanın herhangi bir zorluk yaşanmadan kullanabilmesine imkân tanıyor.

Popüler hizmeti kullanmaya başladıysanız ve Trendyol Cüzdan ifadesi ile karşılaştıysanız Trendyol Cüzdan nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız rehbere bakabilirsiniz. Böylece detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Cepte Şok

Getir tarzı uygulamalar arasında Şok marketinin uygulaması da bulunuyor. Markete gitmeden ihtiyacınız olan ürünleri satın alma imkânı sunan uygulamada içecek, kahvaltılık, yemeklik malzemeler dahil olmak üzere çeşitli kategoriler yer alıyor.

Market alışverişini gerçekleştirdikten sonra siparişi ister marketten teslim alabilir isterseniz siparişin adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Adrese teslimi seçtiğiniz takdirde Şok marketinde görevli kişiler adresinize ürünleri teslim edecektir.

Şok, BİM ve A101 marketlerinde satışa sunulan teknolojik ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız düzenli olarak her hafta güncellediğimiz A101, ŞOK ve BİM aktüel ürünleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

En popüler e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'da tıpkı Trendyol'daki gibi elektronikten giyime oyuncaklardan kişisel bakıma kadar çeşitli türde ürünlerin yanı sıra süpermarket bölümü de bulunuyor. Süpermarket bölümünden markete gitmeden ihtiyacınız olan ürünleri çok pratik bir şekilde satın alabilirsiniz.

10 milyondan fazla indirilen Hepsiburada uygulaması, alışveriş sürecini olabildiğince basit hâle getiriyor çünkü oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Eğer hesabınız yoksa uygulamayı indirdikten sonra hesap oluşturabilir ve ardından kullanmaya başlayabilirsiniz.

A101 Kapıda

Market alışverişi için A101 marketlerini tercih eden kişiler için harika bir uygulama olan A101 Kapıda, markete gitmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan ürünlerin satın alınabilmesini mümkün hâle getiriyor. Teslimat zamanı tarafında dilediğiniz zamanı belirleyebilirsiniz. Örneğin 10.00 ile 12.00 saatleri arasında müsaitseniz bu seçeneği seçebilirsiniz.

İnternet kullanıcıları arasında oldukça popüler bir uygulama olan A101 Kapıda, 5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çekiyor. Akıllı telefon ve tablet üzerinden kullanabileceğiniz uygulama üzerinden haftanın her günü saat 10.00 ile 22.00 arasında sipariş verilebiliyor.

Migros: Sanal Market

Migros: Sanal Market, alışveriş sürecini çok pratik ve hızlı hâle getiren oldukça başarılı bir sipariş hizmetidir. Hesap oluşturma işleminin hemen ardından alışveriş sürecine geçebilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünleri uygulama üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Ayrıca platformun web sitesi üzerinden de alışveriş yapabilmeniz mümkün.

Bu yazıda Getir benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan programları aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden kolayca cihazınıza indirebilirsiniz.