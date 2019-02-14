  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Market Alışverişinizi Yapabileceğiniz En İyi iOS Uygulamaları

Market Alışverişinizi Yapabileceğiniz En İyi iOS Uygulamaları

Market Alışverişinizi Yapabileceğiniz En İyi iOS Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İnternetten alışveriş yapma kolaylığını market alışverişleri için de geçerli kılan ve sizi büyük bir zahmetten kurtaran uygulamalardan derlediğimiz bu listede, market alışverişi yapabileceğiniz en iyi iOS uygulamalarını inceleyebilirsiniz.

Giyim, teknoloji, ev gereçleri vb. ürünleri internetten satın alarak mağaza gezme derdinden kurtulmak mümkün. Aradığınız ürünü birkaç sorgulamayla en uygun fiyatlarla sunan alışveriş sitelerinin yanında artık market alışverişlerinizi de online olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Kahvaltılık, temizlik, içecek, et ürünleri ve daha birçok kategorideki ürünleri fiyatlarına göre sıralayarak en uygun alternatifi sepetinize eklemenize olanak tanıyan online market alışverişi uygulamaları, alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapma rahatlığını sizlere sunuyor. Siz de iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden oldukça pratik bir şekilde market alışverişi yapmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantılarda yer alan uygulamaları deneyebilirsiniz.

YunusOnline YunusOnline
YunusOnline YunusOnline uygulaması ile online market alışverişlerinizi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Happy.com.tr Happy.com.tr
Happy.com.tr Happy.com.tr uygulaması ile süpermarket alışverişleriniz kapınıza kadar getiriliyor. ÜCRETSİZ
Migros Sanal Market Migros Sanal Market
Migros Sanal Market Migros Sanal Market uygulamasıyla akıllı telefonlarınızdan market alışverişlerinizi yapabilir ve kapınıza kadar getirtebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Getir Getir
Getir Getir uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan kolayca günlük süpermarket alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Tazedirekt Tazedirekt
Tazedirekt Tazedirekt, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin denemesi gereken, faydalı bir uygulama. ÜCRETSİZ
A101 A101
A101 A101 uygulaması ile gıda ve diğer ihtiyaçlarınızı online olarak satın alabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
bakkaldan bakkaldan
bakkaldan Semt bakkalları artık telefonunuzda! ÜCRETSİZ
CarrefourSA CarrefourSA
CarrefourSA CarrefourSA uygulaması, süpermarket alışverişlerinizi dilediğiniz saatte kapınıza kadar getiriyor. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teknolojinin Nimetlerinden Faydalanarak Yakınlarınıza Yapabileceğiniz 8 İyilik MOBİL Teknolojinin Nimetlerinden Faydalanarak Yakınlarınıza Yapabileceğiniz 8 İyilik
En İyi Video İndirme Programları LİSTELER En İyi Video İndirme Programları
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü
Video Birleştirmek ve Bölmek İçin Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Program LİSTELER Video Birleştirmek ve Bölmek İçin Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Program
Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme MOBİL Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme
Fotoğraflarınıza Yazı Yazmak İçin En İyi 6 Uygulama LİSTELER Fotoğraflarınıza Yazı Yazmak İçin En İyi 6 Uygulama
Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları MOBİL Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları