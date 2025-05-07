En İyi Marvel Rivals Benzeri Oyunlar

Marvel Rivals benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen takım tabanlı PvP nişancı türündeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. Marvel Rivals alternatifi denildiğinde akla ilk olarak Overwatch 2 geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.

Eğer siz de Marvel Rivals tarzı oyun oynamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Marvel Rivals Benzeri Oyunlar Listesi

Overwatch 2

Paladins

Valorant

Apex Legends

Team Fortress 2

The Finals

Gigantic

Quake Champions

SMITE 2

Marvel Rivals gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Overwatch 2

Marvel Rivals benzeri oyun önerileri listesinin ilk sırasında Overwatch 2 yer alıyor. Her iki oyunda da farklı yeteneklere, rollere ve oyun tarzlarına sahip benzersiz karakterler bulunuyor. İki oyun da rekabetçi, oyuncuya karşı oyuncu (PvP) formatında ve takımlar halinde oynanıyor. Overwatch 2, temel oynanış açısından Marvel Rivals'a çok benzer bir deneyim sunuyor.

Paladins

Marvel Rivals alternatifi Paladins'te her birinin kendine özgü yetenekleri ve rolleri olan çeşitli karakterler bulunuyor. Maçlar takım tabanlıdır ve oyuncular birbirine karşı mücadele ediliyor. Çeşitli hedef tabanlı oyun modları içeriyor. Kazanmak için sadece rakibi yenmek değil aynı zamanda hedefleri tamamlamak da önemlidir.

Valorant

5'e 5 takımlar hâlinde oyuncuların birbirine karşı mücadele ettiği Valorant'ta çeşitli yeteneklere sahip karakterler bulunuyor. En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan yapım, Riot Games tarafından geliştirildi.

Apex Legends

Genellikle 3 kişilik takımlar hâlinde oynanan oyunda takım koordinasyonu başarının anahtarıdır. Tıpkı Marvel Rivas'taki gibi her karakterin kendine özgüü yetenekleri bulunuyor. Bu yetenekler, takım içindeki rollerini ve oynanışlarını belirliyor. En büyük fark ise Apex Legends'ın battle royale türünde olması.

Team Fortress 2

Marvel Rivals tarzı oyun Team Fortress 2'de (TF 2) her biri kendine özgü silahlara, yeteneklere ve rollere sahip çeşitli sınıflar mevcut. Takım odaklı bir oyun olan TF 2'de harita üzerinde belirli hedefleri ele geçirme, bir yükü itme gibi çeşitli modlar bulunuyor.

The Finals

Her iki oyun da hızlı hareket ve ani çatışmalar üzerine kuruludur. The Finals da tıpkı Marvel Rivals gibi takımlar hâlinde hedefleri tamamlamaya dayalı maçlar sunuyor. Embark Studios tarafından 2023 yılında sunulan FPS oyunu yıkılabilir çevre sistemine de sahip.

Gigantic: Rampage Edition

Gigantic: Rampage Edition, özellikle üçüncü şahıs (TPS) bakış açısı ve kendine özgü yeteneklere sahip karakterleri ile Marvel Rivals'a benzer bir deneyim sunuyor. Oyun, aksiyon, MOBA ve nişancı ögelerini harmanlayan takım tabanlı bir yapıya sahip.

Quake Champions

Quake Champions'taki karakterler maçı etkileyebilecek yeteneklere sahip. id Software tarafından geliştirilen yapım, bireysel modların yanı sıra takım tabanlı oyun modları da içeriyor. Ücretsiz olarak oynanabilen oyun 2022 yılında çıktı.

SMITE 2

SMITE 2, Marvel Rivals gibi karakterinizi üçüncü şahıs kamerasından kontrol etmenizi sağlıyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Maçlar, takımlar (genellikle 5'e 5) arasında geçiyor ve zafer elde etmek için takım koordinasyonu önemlidir.