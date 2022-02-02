Ödüllü En Güzel Bilgisayar Oyunları
The Game Awards kazananlarına yer verilen ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde oyuncu topluluğuna göre yılın en iyi video oyunlarını öğrenebilirsiniz.
The Game Awards kazananlarına yer verilen ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde oyuncu topluluğuna göre yılın en iyi video oyunlarını öğrenebilirsiniz.
Bu listede yer alan oyunların tamamı, her kategoriden belirli oyunların aday olduğu bir oylamanın sonucunda elde edilmiştir. Bu da listedeki bütün oyunların ödüllü oyunlardan oluştuğu anlamına geliyor.
Ödüllü Bilgisayar Oyunları Listesi
- It Takes Two
- Deathloop
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- NieR Replicant ver.1.22474487139
- Forza Horizon 5
- Resident Evil Village
- Life is Strange: True Colors
- Final Fantasy XIV Online
- Kena: Bridge of Spirits
- Genshin Impact
- Resident Evil 4
- Tales of Arise
- Guilty Gear -Strive-
- Age of Empires IV
- League of Legends
- Elden Ring
Ödül kazanan en güzel bilgisayar oyunları yukarıdaki video oyunları ile sınırlıdır. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere ikiye ayrılan bu oyunlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. It Takes Two
It Takes Two, 2021 yılında ödülleri silip süpüren oyun olmayı başarmıştır. Aday olarak gösterildiği kategoriler arasında şunlar yer alıyordu:
- Yılın oyunu
- En iyi oyun yönetimi
- En iyi hikâyeye sahip oyun
- En iyi aile oyunu
- En iyi multiplayer (çok oyunculu) oyun
En iyi oyun yönetimi, en iyi hikâyeli oyun kategorileri hariç aday olduğu her kategoride kazanan oyun olmuştur.
2. Deathloop
Deathloop 2021 yılında pek çok kategoride aday gösterilmiş olsa da bunlardan sadece iki tanesinde ödül kazanmayı başarmıştır. Bu kategoriler ise en iyi oyun yönetimi ve en iyi sanat yönetimidir.
3. Marvel's Guardians of the Galaxy
2021 yılında en iyi hikâyeye sahip oyun ödülünü kazanan oyun Marvel's Guardians of the Galaxy olmuştur. Aday gösterildiği diğer kategoriler arasındaysa en iyi müzik ve en iyi aksiyon/macera oyunu vardır.
4. NieR Replicant ver.1.22474487139
Ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinin 4. Sırasında NieR Replicant ver.1.22474487139 bulunuyor. Bu oyun sadece tek bir kategoride aday gösterilmiş ve o kategoride kazanan oyun olmuştur. Bu kategori ise en iyi müziğe sahip oyundur.
5. Forza Horizon 5
Forza Horizon 5, 2021 The Game Awards'ta aday olduğu her kategoride kazanan oyun seçilen video oyunu olmuştur. Aday olup kazandığı kategoriler arasında ise en iyi yarış/spor oyunu, en iyi ses tasarımı vardır.
6. Resident Evil Village
2021 yılının en iyi oyunculuk/seslendirme performansı Resident Evil Village'tan Maggie Robertson'a aittir. Robertson, Resident Evil Village'ta Alcina Dimitrescu'yu seslendirmiştir.
7. Life is Strange: True Colors
Life is Strange: True Colors, 2021 yılında oyuncular üzerinde en büyük etki yaratan oyun seçilmiştir. Sosyal mesajlarla oyuncuları bazı konular hakkında düşünmeye teşvik etmiştir.
8. Final Fantasy XIV Online
2021 The Game Awards'tan ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde aday olduğu her kategoride kazanan oyun ilan edilen bir diğer oyun da Final Fantasy XIV Online'dır. Aday olup kazandığı kategoriler ise en iyi desteği veren oyun, en iyi devam eden oyunlarla sınırlıdır.
9. Resident Evil 4
Resident Evil 4, 2021 The Game Awards kazananları listesinde yer alan başka bir oyundur. Tek bir kategoride adaylığını koymuş ve o kategoride de kazanan oyun olmuştur. "En İyi VR/AR Oyun" kategorisi, Resident Evil 4'ün aday olup kazandığı kategoridir.
10. Tales of Arise
Tales of Arise, 2021 yılının en iyi RPG oyunu seçilmiştir. Bunun dışında başka bir kategoride aday olmamıştır.
11. Guilty Gear -Strive-
Guilty Gear -Strive- sadece en iyi dövüş oyunu kategorisinde aday olmuş ve bu kategorinin de kazananı olmuştur.
12. Age of Empires IV
Age of Empires IV, 2021'in en iyi simülasyon/strateji oyunu olarak seçilmiştir. Oyunun başka bir kategoride adaylığı yoktur.
13. League of Legends
Ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde yer alan başka bir oyun da League of Legends'tır. Oyun, e-spor etkinlikleri için en iyi oyun seçilmiştir.
14. Elden Ring
2021 yılında en çok beklenen oyunun ise Elden Ring olduğu belirlenmiştir. Diğer adaylar arasında God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda: Breath of the Wild devamı, Starfield yer almıştır.
2021 The Game Awards kazananlarından oluşan ödüllü en güzel bilgisayar oyunları böylece sonlanmış oldu. Denemek istediğiniz oyunları aşağıdan indirebilirsiniz. Steam Awards 2021 kazananlarının sıralandığı ödüllü en iyi Steam oyunları listesine de göz atabilirsiniz.
Genshin Impact
2020'nin en iyi mobil aksiyon rpg oyunu Genshin Impact PC oyuncularının da favori oyunlarından. Genshin Impact ücretsiz indirilebilir!
Marvel's Guardians of the Galaxy
Star-Lord olun, muhafızlara liderlik edin, evreni kurtarın. Marvel's Guardians of the Galaxy, Steam'de!
LoL (League of Legends)
League of Legends (LoL) internet üzerinden gerçek oyuncularla çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz DotA benzeri gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.
DEATHLOOP
DEATHLOOP, PC ve PlayStation 5'e özel çıkan yeni nesil FPS oyunu. DEATHLOOP Steam'de!
Life is Strange: True Colors
Life is Strange True Colors Steam'de! Alex Chen, empati güçlerini kullanarak kardeşinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyor.
YORUMLAR