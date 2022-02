The Game Awards kazananlarına yer verilen ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde oyuncu topluluğuna göre yılın en iyi video oyunlarını öğrenebilirsiniz.

Bu listede yer alan oyunların tamamı, her kategoriden belirli oyunların aday olduğu bir oylamanın sonucunda elde edilmiştir. Bu da listedeki bütün oyunların ödüllü oyunlardan oluştuğu anlamına geliyor.

Ödüllü Bilgisayar Oyunları Listesi

It Takes Two

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant ver.1.22474487139

Forza Horizon 5

Resident Evil Village

Life is Strange: True Colors

Final Fantasy XIV Online

Kena: Bridge of Spirits

Genshin Impact

Resident Evil 4

Tales of Arise

Guilty Gear -Strive-

Age of Empires IV

League of Legends

Elden Ring

Ödül kazanan en güzel bilgisayar oyunları yukarıdaki video oyunları ile sınırlıdır. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere ikiye ayrılan bu oyunlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. It Takes Two

It Takes Two, 2021 yılında ödülleri silip süpüren oyun olmayı başarmıştır. Aday olarak gösterildiği kategoriler arasında şunlar yer alıyordu:

Yılın oyunu

En iyi oyun yönetimi

En iyi hikâyeye sahip oyun

En iyi aile oyunu

En iyi multiplayer (çok oyunculu) oyun

En iyi oyun yönetimi, en iyi hikâyeli oyun kategorileri hariç aday olduğu her kategoride kazanan oyun olmuştur.

2. Deathloop

Deathloop 2021 yılında pek çok kategoride aday gösterilmiş olsa da bunlardan sadece iki tanesinde ödül kazanmayı başarmıştır. Bu kategoriler ise en iyi oyun yönetimi ve en iyi sanat yönetimidir.

3. Marvel's Guardians of the Galaxy

2021 yılında en iyi hikâyeye sahip oyun ödülünü kazanan oyun Marvel's Guardians of the Galaxy olmuştur. Aday gösterildiği diğer kategoriler arasındaysa en iyi müzik ve en iyi aksiyon/macera oyunu vardır.

4. NieR Replicant ver.1.22474487139

Ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinin 4. Sırasında NieR Replicant ver.1.22474487139 bulunuyor. Bu oyun sadece tek bir kategoride aday gösterilmiş ve o kategoride kazanan oyun olmuştur. Bu kategori ise en iyi müziğe sahip oyundur.

5. Forza Horizon 5

Forza Horizon 5, 2021 The Game Awards'ta aday olduğu her kategoride kazanan oyun seçilen video oyunu olmuştur. Aday olup kazandığı kategoriler arasında ise en iyi yarış/spor oyunu, en iyi ses tasarımı vardır.

6. Resident Evil Village

2021 yılının en iyi oyunculuk/seslendirme performansı Resident Evil Village'tan Maggie Robertson'a aittir. Robertson, Resident Evil Village'ta Alcina Dimitrescu'yu seslendirmiştir.

7. Life is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors, 2021 yılında oyuncular üzerinde en büyük etki yaratan oyun seçilmiştir. Sosyal mesajlarla oyuncuları bazı konular hakkında düşünmeye teşvik etmiştir.

8. Final Fantasy XIV Online

2021 The Game Awards'tan ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde aday olduğu her kategoride kazanan oyun ilan edilen bir diğer oyun da Final Fantasy XIV Online'dır. Aday olup kazandığı kategoriler ise en iyi desteği veren oyun, en iyi devam eden oyunlarla sınırlıdır.

9. Resident Evil 4

Resident Evil 4, 2021 The Game Awards kazananları listesinde yer alan başka bir oyundur. Tek bir kategoride adaylığını koymuş ve o kategoride de kazanan oyun olmuştur. "En İyi VR/AR Oyun" kategorisi, Resident Evil 4'ün aday olup kazandığı kategoridir.

10. Tales of Arise

Tales of Arise, 2021 yılının en iyi RPG oyunu seçilmiştir. Bunun dışında başka bir kategoride aday olmamıştır.

11. Guilty Gear -Strive-

Guilty Gear -Strive- sadece en iyi dövüş oyunu kategorisinde aday olmuş ve bu kategorinin de kazananı olmuştur.

12. Age of Empires IV

Age of Empires IV, 2021'in en iyi simülasyon/strateji oyunu olarak seçilmiştir. Oyunun başka bir kategoride adaylığı yoktur.

13. League of Legends

Ödüllü en güzel bilgisayar oyunları listesinde yer alan başka bir oyun da League of Legends'tır. Oyun, e-spor etkinlikleri için en iyi oyun seçilmiştir.

14. Elden Ring

2021 yılında en çok beklenen oyunun ise Elden Ring olduğu belirlenmiştir. Diğer adaylar arasında God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda: Breath of the Wild devamı, Starfield yer almıştır.

2021 The Game Awards kazananlarından oluşan ödüllü en güzel bilgisayar oyunları böylece sonlanmış oldu. Denemek istediğiniz oyunları aşağıdan indirebilirsiniz. Steam Awards 2021 kazananlarının sıralandığı ödüllü en iyi Steam oyunları listesine de göz atabilirsiniz.