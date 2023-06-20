House Flipper APK, kendi tadilat firmanızı işleterek ev tasarımı yaptığınız eğlenceli bir oyun.

Raşit Bütüner - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

House Flipper APK sizlere bir ev tasarımcısı olarak kendi işinizi kurma imkânı tanıyor. Gerçekçi grafikleri sayesinde içinde olduğunuzu hissedeceğiniz bu simülasyonda, sıfırdan başlayarak en iyi ev tasarımcısı olabilirsiniz.

House Flipper APK İndir

Her deneyimin seviye artışı olarak yansıdığı House Flipper APK, farklı ve ilginç türdeki görevleriyle eğlenceli anlara gebe bir oyun. Evlerin dış dekorasyonu kadar iç tasarımıyla da ilgilenebileceğiniz bu oyunda 500’den fazla dekorasyon ürünü bulunuyor. Bunların arasından kendi tasarım anlayışınıza uygun olanları tercih ederek estetik ev dekorasyonları yapabilirsiniz.

Oyunda bulunan aksesuarların kendilerine ait hikayeleri bulunuyor. Dilerseniz bu eşyaların arka planını öğrenerek kendi tasarım konseptinizi oluşturabilirsiniz. Klasik, modern, gotik ve daha pek çok farklı mimari tarzına uygun olarak tasarladığınız evleri satışa çıkararak adınızı duyurabilirsiniz.

House Flipper APK Özellikleri

Oyunda satın aldığınız evlerin taşınılabilir özellikte olmasına gerek yok. Döküntü olarak sayılabilecek evleri de sıfırdan restore ederek satışa uygun hale getirebilirsiniz. Ancak oyun içinde yapabileceğiniz dekorasyonların seviye artışınıza uygun olarak kilidi açılıyor.

House of Flipper’ın geniş aksesuar yelpazesi sayesinde gecekonduda çürümeye yüz tutan evleri bile bir sanat galerisine dönüştürebilirsiniz. Ünlü ressamların tablolarını duvar rengine göre sıralayabilir ve etrafını herkesin evinde bulunamayacak nadirlikteki çiçeklerle süsleyerek eşsiz tasarımlara imza atabilirsiniz.

House of Flipper APK’nın öne çıkan özellikleri arasında şunlar da bulunuyor: