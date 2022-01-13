Home Design APK Android ev tasarlama oyunları arasında. Ev tasarımı oyununda ünlülerin de evlerini yeniliyorsunuz.

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Home Design Makeover APK, üçlü eşleştirmeye dayalı ev tasarlama oyunu. Ev tasarımları ile ilgileniyorsanız, 3’lü eşleştirme oyunlarını ev tasarlama oyunlarıyla birleştiren bu eğlenceli yapıma bayılacaksınız. Home Design APK olarak veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Home Design APK İndir

Home Design Makeover’a hoş geldiniz! Şanslı ailelerin harika ev değişimleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardım ederek en iyi tasarımcı olun. Güzel dekorlarla mükemmel rüya evinizi tasarlamanıza, özelleştirmenize ve dekore etmenize yardımcı olmak için eğlenceli 3’lü eşleştirme bulmacalarını çözün. Evlerin görünümünü tamamen değiştirerek gelen müşterileri şaşırtın.

Home Design APK son sürüm özellikleri

Evleri bir çiftlik evi stiliyle mi yoksa modern stilde de mi yeniden şekillendireceksiniz? Siz karar verin, siz tasarlayın.

Aile dostu oturma odaları, rustik mutfaklar, şık banyolar ve yatak odaları dahil farklı oda stilleri tasarlayın ve yenileyin.

Yeni evlilerden Hollywood ünlülerine çeşitli müşterilere evlerini yenilemelerinde yardım edin. Tokyo, Paris, Fas, dünyayı gezin.

İnanılmaz çeşitlilikte yüksek kaliteli tasarım mobilyalar, aydınlatma, döşeme ve diğer dekorlarla kendinizi gösterin.

Çevrimdışı mod ile bağımlılık yapıcı bir oyun deneyimi yaşayın.

Sonsuz rahatlatıcı eğlence için 1000’den fazla 3’lü eşleştirme bulmacası ve düzinelerce oyun modu ile mücadele edin.

Yeni iç ve dış tasarım görevleri, kat planları, açık hava bahçeler, manzara, mevsimlik öğeler ve daha fazlasıyla sık, yeni ve ücretsiz içerik güncellemeleri

Eşleştirme yapın ve modası geçmiş evleri muhteşem mekanlara dönüştürün! Hemen şimdi mobilde en çok oynanan ev tasarlama oyunlarından Home Design indirin!