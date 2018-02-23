Airmail 3, Mac için en iyi mail (e-posta) programları arasında gösteriliyor. Apple’dan tasarım ödülü kazanan mail programı, Gmail, Google Apps, POP3, IMAP, Yahoo, AOL, Outlook, MS Exchange ve tabii ki iCloud mail desteği sunuyor. Kullanıcı deneyimine odaklanan mail programı, Apple Mail’de olmayan pek çok özelliğe sahip ve de çok daha modern, sade, kullanımı kolay arayüzle geliyor.

MacOS sistemli Apple bilgisayarlarda yüklü gelen mail uygulamasında sorun yaşayanlar için en iyi alternatiflerden biri diyebileceğim Airmail, macOS High Sierra ve geriye dönük macOS sürümlerini destekliyor. Tüm büyük e-posta servisleri için destek sunan mail istemcisi, hızlı kullanım sunmasıyla dikkat çekiyor. Hesaplar arasında geçiş yapmak, gelen maili yanıtlamak son derece hızlı ve pürüzsüz. Gmail'e özel kısayollar, sürükle - bırak desteği, konuşmalar için gruplama ve sessize alma, bildirimler (her hesap için bildirim, bildirim merkezi desteği, özel eylemler için bildirim uyarıları), otomatik CC ve BCC, farklı gönderme biçimleri (gecikmeli gönderme, yönlendirme, tekrar gönderme, bölünmüş ekran desteği, gelişmiş imzalar, arama ve filtreleme, klasörleme, diğer uygulamalara gönderme (Evernote, Apple Hatırlatıcı, Takvim, Wunderlist, Todoist…) gibi güzel özellikler sunuyor.

Türkçe dil desteğiyle gelen mail istemcisi Airmail’in beğenmediğim yanlarından biri ücretli olması. Mac için geliştirilen mail programlarının tümü ne yazık ki ücretli.