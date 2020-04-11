Drafts uygulaması ile Mac işletim sistemli cihazlarınızda gelişmiş bir not alma uygulaması na sahip olabilirsiniz.

Sade ve gelişmiş bir not alma uygulaması olarak öne çıkan Drafts, gün içinde not etmeniz gereken birçok şeyi hızlı ve kolay bir şekilde kaydetmenizi sağlıyor. Uygulamayı açtığınız anda boş bir sayfayla karşılaşacağınız ve anında yazmaya başlayabileceğiniz uygulamada, gözünüze hitap eden temalardan birini seçebilirsiniz.

Güçlü metin düzenleme araçları ile yazdıklarınızı öne çıkarabileceğiniz araçlar bulabileceğiniz Drafts uygulamasında, notlarınıza konum bilgisi dahi ekleyebilmeniz mümkün. Notlarınızı tamamladıktan sonra düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz ve etiketleyebileceğiniz araçlar da sunan Drafts uygulamasında notunuzla ilgili istatistiklere de göz atabilirsiniz. Drafts uygulamasını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz fakat Pro abonelik satın alarak diğer ekstra araçların kilidini açabilirsiniz.

Uygulama özellikleri