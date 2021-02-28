Exxen'de 1 Milyon Üye, Yerli İnsansız Saldırı Helikopteri Geliyor - Teknoloji Haberleri #134

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- 00:13 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi İmkanlarıyla Elektrikli Otobüs Yaptı.
- 00:57 TUSAŞ: Elektrikli ve İnsansız Saldırı Helikopteri Tanıttı
- 01:53 Bakan Duyurdu: Yerli 5G Altyapısının İlk Fazı Mart'ta Hazır
- 02:26 Türkiye'deki Genişbant İnternet Abone Sayısı Belli Oldu
- 03:14 Türkiye'nin Uzay Motoru İlk Kez Görüntülendi!
- 03:47 Türkiye'de Tuşlu Telefon Satışları Patladı
- 04:30 Exxen Abone Sayısını 1 Milyon Yapacağız
- 05:23 Spotify HiFi Geliyor: Yüksek Kaliteli Müzik Deneyimi!
- 06:04 Yeni Macbook Pro ile HDMI ve SD Kart Okuyucu Gelebilir
- 07:15 Nijeryalı Dolandırıcıların Hedefi Türkiye'deki Ürün Satıcıları Oldu
- 09:23 Apple CEO'su Tim Cook Açıkladı: Son 6 Yılda 100 Şirket Alındı
- 09:58 2020'nin En Çok Satan Akıllı Telefonları Açıklandı
- 11:09 Twitter Süper Takip ve Birçok Başka Yeni Özellik Duyurdu
- 12:25 Huawei Elektrikli Otomobil Tanıtacak İddiası: Ne Zaman Tanıtılacak?
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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