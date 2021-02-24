Yeni MacBook Pro için Heyecan Verici İddia

Yeni MacBook Pro'nun nasıl olacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Yeni MacBook Pro'da 2 yeni port bulunacak. Bu portlar ne işe yarayacak? İşte Apple hakkında analizlerini paylaşan Ming-Chi Kuo'nun yaptığı tahmin.

MacBook Pro, HDMI Bağlantısı ve SD Kart Okuyucuya Sahip Olabilir

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2021'in ikinci yarısında HDMI bağlantı noktası ve SD kart okuyucusu ile donatılmış iki yeni MacBook Pro modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo, "Apple'ın 2021'in 2. yarısında piyasaya süreceği iki yeni MacBook Pro modelinin birkaç önemli tasarım ve özellik değişikliği yapacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kuo, Tayvanlı Genesys Logic'in 2021 MacBook Pro modellerinde SD kart okuyucunun tek tedarikçisi olacağını söyledi.

"Kullanıcılar için bazı pratik değişiklikler olacak. Yeni cihazlar SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasıyla donatılacak." diyen Kuo'nun yaptığı çoğu tahmin doğru çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de yapılan tahminler doğru çıkmıştı. Bu noktada yeni MacBook Pro modelleri hakkında yapılan tahmin de yüksek ihtimalle doğru çıkabilir.

Yeni MacBook Pro'nun iPad Pro ve iPhone 12 gibi köşeleri kare şeklinde olduğu söyleniyor; mevcut dizüstü bilgisayarın zaten keskin kenarları var, ancak üst ve alt paneller de eskisinden daha düz olacak gibi görünüyor.

Yeni modelin, her ikisi de Apple tasarımı Arm işlemcilere sahip, Intel seçenekleri bulunmayan 14 inç ve 16 inç boyutlarında geleceği bildiriliyor.

Kuo, dizüstü bilgisayarların mevcut 16 inç MacBook Pro'ya benzer bir ısı borusu sistemi kullanacağını ve daha fazla termal boşluk sağladığını ve daha yüksek performans sağlayacağını söylüyor. Kuo, yeni Pro dizüstü bilgisayarların Apple'ın mevcut nesille yaptığı bazı tartışmalı değişiklikleri geri izleyeceğine inanıyor.

OLED Touch Bar'ın tamamen fiziksel işlev tuşlarıyla değiştirildiği söyleniyor. Kuo ayrıca, spesifik olmamakla birlikte, dongle ihtiyacını azaltan daha geniş bir bağlantı noktası yelpazesi olacağını söylüyor.

2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı

Apple'ın her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıttığı neredeyse herkes tarafından biliyor. Peki ya diğer ürünler? Apple'ın 2021'de iPhone dışında hangi ürünleri tanıtılacağı merak ediliyor. Kuo'ya göre Apple'ın nesne takip cihazı AirTags modelini bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dört gözle beklenen bir diğer yeni Apple ürünü de Apple Glass. Şirketin Artırılmış Gerçeklik tabanlı akıllı gözlükleri ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Daha önce Kuo, Apple'a 2022'den önce böyle bir cihazı piyasaya sürmesi için çağrıda bulundu. Ancak Kuo şimdi gözlüklerin önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini söylüyor. Kuo, Google Glass'ın bir tüketici cihazı olarak başarılı olamamasına rağmen Apple, Google'ın yaptığı hatalardan kaçınabileceğine inanıyor.