Spotify HiFi Geliyor: Yüksek Kaliteli Müzik Deneyimi!

Spotify, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik platformuna ilişkin Stream On isimli bir dijital etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Spotify HiFi duyuruldu. Yeni abonelik sayesinde kullanıcılar yüksek kaliteli müzik deneyimi yaşayabilecek. Konuya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Spotify HiFi Nedir, Ne Zaman Gelecek?

2006 yılında kurulan dijital müzik hizmeti Spotify, 15 Eylül 2010 itibarıyla toplamda 10 milyon aboneye sahip olmayı başardı. Kısa sürede büyük bir başarının altına imza atmayı başaran İsveç merkezli platformun Ekim 2020 itibarıyla 144 milyonu ücreti abone olmak üzere toplamda 320 milyon aylık kullanıcısı bulunuyor.

Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için çalışmalara devam ediyor. Spotify, internet üzerinden Stream On isimli bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte yeni abonelik seçeneği tanıtıldı. HiFi olarak isimlendirilen yeni abonelik seçeneği, kullanıcılara yüksek kaliteli müzik deneyimi sunacak.

CD kalitesinde kayıpsız müzik deneyimi sunmayı planlayan firma, dünyanın en büyük hoparlör üreticilerinden bazıları ile iş birliği gerçekleştirdi. HiFi seçeneği, cihazlarda ve Spotify Connect özelliğini destekleyen hoparlörlerde kullanılabilecek. Firma henüz bit rate gibi teknik bilgiler konusunda detay paylaşmadı. Şu anda mevcut abonelik paketlerinde maksimum bit rate 320 Kbps şeklinde.

Yüksek kaliteli müzik deneyimi sunacak abonelik seçeneğinin ne zaman sunulacağına dair net bir tarih bilgisi paylaşılmadı fakat bu yıl içerisinde kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. HiFi hizmeti maalesef ilk olarak belirli pazarlarda sunulacak. Yani dünya genelinde tüm kullanıcılar yeni seçeneğe erişemeyecek. Hizmetin diğer ülkelerde ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeni abonelik seçeneğinin şu anda fiyatı bilinmiyor fakat Spotify'a gelecek yeni abonelik seçeneğinin mevcut aboneliklere kıyasla daha yüksek fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tidal ve Amazon Music gibi dijital müzik platformları daha önce HiFi hizmetini sunmuştu. Tidal'de yer alan HiFi abonelik paketi şu anda aylık 19,99 TL ücrete sahip. Amazon Music HD paketinin aylık abonelik ücreti ise 14,99 dolar.

Spotify'ın Connect On isimli etkinlikte duyurduğu yeni abonelik seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? HiFi abonelik seçeneğine ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.