Huawei Elektrikli Otomobil Tanıtacak İddiası: Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei elektrikli otomobil ne zaman tanıtılacak? Huawei'nin otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlandığı bilgisi ortaya atıldı.

Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Huawei Elektrikli Otomobil Geliyor: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Huawei'nin kendi markası altında elektrikli araçlar yapmayı planladığı ve bu yıl bazı modelleri piyasaya süreceği bilgisi geldi. Reuters'ın haberine göre, Huawei Technologies, devlete ait Changan Automobile ve diğer otomobil üreticileriyle otomobil fabrikalarını elektrikli araçlar üretmek için kullanmak istiyor.

Huawei'nin üretim için görüşmelerini sürdürdüğü aktarılmakta. Kaynakların aktardığı bilgilere göre Huawei, projeyi resmi olarak bu yılın başlarında başlatmak amacıyla tasarlamaya ve tedarikçilerle iletişime geçmeye başladı.

Huawei, yıllardır araç içi yazılım sistemleri, otomobiller için sensörler ve 5G iletişim donanımı dahil olmak üzere bir dizi teknoloji geliştiriyor. Şirket ayrıca akıllı otomobil teknolojilerini ortaklaşa geliştirmek için Daimler AG, General Motors Co ve SAIC Motor gibi otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurdu.

Huawei'nin 2018'den beri otomobil ile ilgili teknolojiler için mühendislerin işe alımını hızlandırdığı söyleniyor. Resmi Çin patent kayıtlarına göre Huawei, elektrikli araçlar arasında şarj etme ve pil sağlığını kontrol etme yöntemleri de dahil olmak üzere bu hafta en az dört patent aldı.

Elektrikli Otomobil Geliştiren Şirketler Neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon.com Inc ve Alphabet Inc de otomobil ile ilgili teknolojiler geliştiriyor veya akıllı araba girişimlerine yatırım yapıyor. Apple ve Xiaomi'nin de elektrikli otomobil çıkaracağı söyleniyor. Görünüşe göre teknoloji şirketleri yavaş yavaş farklı sektörlere de hizmet vermek istiyor.

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti.

Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

Analist Kuo, Apple'ın uzun vadeli iPhone üretim ortağı Foxconn'un Apple Car tedarik zincirinin bir parçası olmasını beklemiyor. Apple, akıllı telefon üretiminde olduğu gibi, Apple Car'ın üretimi ve montajı için de birden fazla tedarikçi ile çalışabilir. Bununla birlikte Apple Car modeli de 18 dakikada %80 oranında şarj olabilir.