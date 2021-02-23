Bakan Duyurdu: Yerli 5G Altyapısının İlk Fazı Mart'ta Hazır

Yerli 5G altyapısının ilk fazı Mart'ta tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılı içerisinde 5G projesinin diğer aşamalarına geçilmesi mümkün.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı'nda 5G teknolojilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu konuda yerli ve milli imkanlara önem vereceklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 2021'in ilk dönemini hedef gösterdi.

Yerli 5G altyapısının ilk fazı tamamlanıyor

Türkiye'nin internet konusunda hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yerli ve milli donanım geçişte her bireyin aktif rol oynaması gerektiğine dikkat çekti:

"Hayallerimiz daha geniş, hedeflerimiz daha büyük. Hayata geçirdiğimiz projeler teknolojik ve mühendislik açıdan takip ediliyor. Kendi teknolojilerimizi üretmek konusunda attığımız kararlı adımlar her geçen gün bir başka alanda meyvesini veriyor. Bakanlığımızın sorumluluk alanında pek çok ulaştırma aracını ve çözümünü yüksek bir yerlilik oranıyla üretiyoruz, dünyaya ihraç ediyoruz."

Yetkinlendirme konusunda yerli KOBİ'lere destek sağladıklarını ifade eden Bakan, ilk 3 yılda kademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 45 yerli malı belgeli ürünlere yönelmenin önemli olduğuna vurgu yaptı:

"4. yatırım döneminde donanım ve yazılımdaki yerlilik oranı yüzde 23'leri geçti. 5. dönemdeki yerli malı belgeli ürün yatırım tutarı 662 milyon liraya çıktı. Yani bir önceki döneme göre yüzde 44'lük bir yerlilik artışı kaydettik. 66 farklı üreticiden yaklaşık 153 farklı ürün temin edildi ancak önümüzdeki dönemde bu ürün çeşitliliğini daha da artıracağız."

Yerli 5G teknolojilerinin ve altyapısının ilk fazının Mart'ta tamamlanacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, iç ve dış pazardaki potansiyellerin değerlendirileceğini aktardı. Ayrıca Bakan'a göre, milli ürünlerin patentlerinin alınması ve geliştirilmesiyle cari açığının kapatılmasında öncü sektörün bilişim olması mümkün:

"Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine ilişkin çalışmalarda Bakanlığımızın Ar-Ge fonunun kullanılması konusunda desteklerimiz devam edecektir. Yerli ve milli ürünlerin 5G teknolojilerinde kullanılmasını takip eden süreçte, uluslararası düzeyde markalaşma ve ihracat imkanları da doğacaktır."