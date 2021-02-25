Apple CEO'su Tim Cook Açıkladı: Son 6 Yılda 100 Şirket Alındı

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısına ilişkin bilgiler paylaştı. Cook, toplantıda Apple'ın son 6 yıl içinde ne aralıklarla kaç şirket alındığını duyurdu. Satın alımların çoğunun teknolojik şirketlerden oluştuğunu belirten Cook'un açıklamasına dair merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın Yatırımlarını Ortaya Çıkardı

Tim Cook, BBC'de yer alan habere göre Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Cook'un toplantıda kullandığı ifadelere göre şirket son 6 yıl içerisinde ortalama her 3-4 haftada bir şirket satın aldı. Cook'a göre bu satın almaların çoğu teknoloji ve yetenek edinme amacı taşıyor. Şirketin son 10 yıl içindeki en büyük satın alımı ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, geçen haftalarda dünyanın en değerli 500 markasını ortaya çıkarmaya ve bunları değerine göre sıralamaya yönelik bir araştırma gerçekleştirmişti. Brand Finance'ın gerçekleştirdiği araştırma ile en değerli markalar belli olmuştu. Listenin ilk 20 sırasında Apple'ın yatırımlarını destekleyecek şekilde teknoloji şirketleri yer almıştı. Bu listenin başında da Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple bulunmuştu. Teknoloji devinin değeri ise 263.375 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Araştırma sonucunda elde edilen listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.