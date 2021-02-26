Türkiye'nin Uzay Motoru İlk Kez Görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'ın yüzeyine iniş yapılmasının hedeflendiğini duyurmuştu. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Türkiye'nin uzay motoru ilk kez ortaya çıkmış olabilir.

Türkiye'nin Uzay Motoru Ortaya Çıktı!

Aralarında Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, son zamanlarda adını sık sık duymaya başladığımız Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimlerin yer aldığı bir fotoğrafta ortaya çıkan ufak bir detay, Türkiye'nin uzay yolculuğuna yönelik önemli bir ayrıntıya ışık tutuyor olabilir.

Selçuk Bayraktar (en solda) ile Serdar Hüseyin Yıldırım'ın (sağında) arkasında yer alan bölümde Türkiye'nin uzay yolculuğuna eşlik edecek uzay motorunun yer aldığı düşünülüyor.

Şu aşamada konu hakkında yapılan net bir açıklama olmamasına karşın Selçuk Bayraktar ile Serdar Hüseyin Yıldırım'ın arkasındaki alanda oldukça büyük bir ihtimalle ülkemizce Milli Uzay Programı kapsamında kullanılması hedeflenen uzay motoru yer alıyor.

İnsanlı Uçuşlar Ne Zaman Yapılacak?

Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay Görevi kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay seyahatinde birtakım ölçümlerin yapılacağını ve fotoğrafların çekileceğini ifade etti:

"Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay'dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok. Zaten dünyada insanlı uçuş yapan 3 ülke ABD, Rusya ve Çin.

Diğer ülkeler de kendi uzay insanlarını, bu üç ülkenin imkanlarıyla gönderiyor. Uzaya insan göndermek çok zor, çok riskli, yüksek teknoloji ve tecrübe isteyen bir konu. Dolayısıyla Ay'a veya herhangi bir gök cismine insan göndermemiz söz konusu değil.

İlk defa yapacağımız şeyi, tek seferde yapmak riskli olduğundan 2023 hedefinde bunun birçok etabını aynı anda denemiş olacağız. Mesela roket ateşlemeyi deneyeceğiz, yol boyunca araçla haberleşmeyi, onu kontrol etmeyi, Ay'a ulaştırmayı deneyeceğiz.

Toplayacağımız verilerin ülkemize aktarılması, işlenmesi hepsi önemli. Yer istasyonlarının buna göre yazılımlarının uyumlu bir şekilde hazırlanması gibi konular bize tecrübe kazandıracak. Dolayısıyla Ay'dan herhangi bir şey alıp dönmek söz konusu değil."

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