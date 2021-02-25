Türkiye'deki Genişbant İnternet Abone Sayısı Belli Oldu

Türkiye'deki genişbant internet ve mobil abone sayısı nedir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Genişbant İnternet ve Mobil Abone Sayısı Açıklandı

Teknolojinin gelişmesiyle beraber internet günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. İnternet günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle beraber internet kullanıcı sayısında önemli bir artış yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, genişbant ve mobil abone sayısını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde genişbant abone sayısı geçtiğimiz yılın sonunda 82,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı ise 82,1 milyona ulaştı. Türkiye'nin 1G teknolojisiyle 1991 yılında araç telefonları aracılığıyla tanıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, üç yıl sonra cep telefonlarına, veri aktarımına ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisine geçildiğini açıkladı.

2009 yılında 3G teknolojisine geçildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 1 Nisan 2016 tarihinde internet hızını 10 kat arttıran 4,5G teknolojisine geçildiğini söyledi. Bugün 75,9 milyon 4,5G abonesinin olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu miktarın toplam mobil abone sayısının yüzde 92'den fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, internete ilişkin yaptığı açıklamada, "2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı, toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "1 gigabyte büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6,5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4,5G'de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4,5G'den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.