Block280, popüler sosyal medya platformu Twitter'da 280 karaktere sahip tweetleri görmemenizi sağlayan bir Chrome eklentisi. Google Chrome internet tarayıcısını kullanıyor ve Twitter'ın yeni getirdiği 280 karakter sınırı özelliğinden nefret ediyorsanız, bu eklenti sayesinde uzun cümleleri okumaktan kurtulabilirsiniz.

Twitter'ın son dönemde getirdiği yenilikler düşünüldüğünde, en çok eleştirilen özellik 280 karakter sınırına geçilmesi oldu. Şimdilik belirli bir grubun kullanabildiği bu özellik, insanların uzun cümleler okumasına neden oluyor. İşin ilginç yanı, beynimiz düşünceleri 140 karaktere entegre etmeye alıştığından, Twitter'da uzun cümleleri okumak gerçekten zor oluyor. Block280 eklentisi ile birlikte bu durumdan kurtulmanız mümkün.

Özü "kısalık" olan Twitter platformunda eski düzene geri dönmek istiyorsanız, Block280 eklentisini ücretsiz indirebilirsiniz.