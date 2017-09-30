İndir 0.00 MB
Block280 1.2 (web)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. İnternet
  4. Tarayıcılar ve Gezginler
  5. Eklentiler
  6. Block280 - Chrome İçin Twitter 280 Karakter Engelleme Eklentisi

Block280

1.2
web
Block280
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Block280 Ekran Görüntüleri - 1
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Twitter'da 280 karakter tweet görmek istemeyenler için harika bir eklenti

Block280, popüler sosyal medya platformu Twitter'da 280 karaktere sahip tweetleri görmemenizi sağlayan bir Chrome eklentisi. Google Chrome internet tarayıcısını kullanıyor ve Twitter'ın yeni getirdiği 280 karakter sınırı özelliğinden nefret ediyorsanız, bu eklenti sayesinde uzun cümleleri okumaktan kurtulabilirsiniz.

Twitter'ın son dönemde getirdiği yenilikler düşünüldüğünde, en çok eleştirilen özellik 280 karakter sınırına geçilmesi oldu. Şimdilik belirli bir grubun kullanabildiği bu özellik, insanların uzun cümleler okumasına neden oluyor. İşin ilginç yanı, beynimiz düşünceleri 140 karaktere entegre etmeye alıştığından, Twitter'da uzun cümleleri okumak gerçekten zor oluyor. Block280 eklentisi ile birlikte bu durumdan kurtulmanız mümkün.

Özü "kısalık" olan Twitter platformunda eski düzene geri dönmek istiyorsanız, Block280 eklentisini ücretsiz indirebilirsiniz. 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü PROJE Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü
Markalar Twitter'ın Yeni 280 Karakter Kararıyla Alay Ediyor SOSYAL MEDYA Markalar Twitter'ın Yeni 280 Karakter Kararıyla Alay Ediyor
Google Chrome Kullanıcıları İçin En İyi Ücretsiz 6 VPN Eklentisi LİSTELER Google Chrome Kullanıcıları İçin En İyi Ücretsiz 6 VPN Eklentisi
Twitter'da Fotoğrafı Caps Konusu Olan Kız Fena Ayar Verdi SOSYAL MEDYA Twitter'da Fotoğrafı Caps Konusu Olan Kız Fena Ayar Verdi
Twitter, Donal Trump'ın Şiddet İçerikli Tweetlerini Neden Engellemediğini Açıkladı SOSYAL MEDYA Twitter, Donal Trump'ın Şiddet İçerikli Tweetlerini Neden Engellemediğini Açıkladı
Twitter'ın Arama Fonksiyonu ile Eski Tweet'leriniz Nasıl Bulunur ve Silinir? NASIL YAPILIR Twitter'ın Arama Fonksiyonu ile Eski Tweet'leriniz Nasıl Bulunur ve Silinir?