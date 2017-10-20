DesignEvo, ücretsiz online logo tasarım, bedava logo yapma servisleri arasında en iyisi diyebilirim. İnternet tarayıcınız üzerinden herhangi bir programa ihtiyaç duymadan üstelik kayıtla uğraşmadan logo tasarlama, yapma şansına sahipsiniz. Sadece dakikalar içerisinde eşsiz logonuzu oluşturabildiğiniz bu servisi kesinlikle öneririm.

Profesyonel kişiler tarafından oluşturulmuş milyonlarca ikon, 100’ün üzerinde yazı tipi, tamamen özelleştirmeye açık, kullanımı ücretsiz ve indirme - kayıt gerektirmeyen tek ücretsiz online logo yapma servisi DesignEvo. Türkçe dil desteği sunmuyor ancak arayüzü o kadar sade tasarlamışlar ki birkaç dokunuşla logo tasarımınızı ortaya çıkarabiliyorsunuz. Zaten her şey hazır olduğunda size sadece markanızın ismini yazmak, renk ve boyut ayarı gibi son dokunuşları yapmak kalıyor.

DesignEvo, logo örneklerini kategoriler halinde sunarak ilham almanıza da yardımcı oluyor. Örneğin; müzik şirketiniz için logo tasarımı yapacaksınız ancak kafanızda bir şey oluşmuyor. Popüler müzik logolarına giriyorsunuz. Karşınıza onlarca hazır seçenek çıkıyor. Bunları düzenleyip logonuzu yapma şansınız da var tabii ki ancak benim görüşüm ilham almanız yönünde.