Adobe Dimension, ürün ve paket tasarımı için fotoğraf gerçekliğinde 3 boyutlu görüntüler elde edebileceğiniz bir program. Grafik tasarımcıların gözde programlarından Adobe Dimension ile 2 boyutlu ve 3 boyutlu varlıkları birleştirerek ürün çekimleri, sahne görselleştirmeleri ve soyut sanatlar oluşturabilirsiniz. Adobe Dimension full sürümü ücretsiz 7 gün deneme seçeneğiyle indirebilirsiniz.

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Adobe Dimension nedir, ne işe yarar? Adobe Dimension, Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen 3 boyutlu render alma ve tasarım programı. Sketchup gibi başka modelleme programlarından farklı olarak Dimension’da modeller oluşturulmuyor. Dimension, modellerin, fotoğrafların ve dokuların aktarılmadan önce üçüncü parti programda oluşturulması gerektiği bir fotoğraf tabanlı mockup editörü.

3 boyutlu etki yaratın: Yüksek kaliteli modeller, materyaller ve aydınlatma ile daha hızlı 3 boyutlu ilgi çekici içerikler oluşturun. Dimension, marka görselleştirmeleri, çizimler, ürün modelleri, ambalaj tasarımları ve diğer yaratıcı çalışmalar oluşturmayı kolaylaştırır.

Gerçek zamanlı olarak gerçek yaşam görüntüleri oluşturun: Markanızı, ambalajlarınızı ve logo tasarımlarınızı 3 boyutlu olarak görselleştirin. Gerçek bir bağlamda görmek için vektör grafiğini veya görüntüsünü 3 boyutlu model üzerine sürükleyip bırakın. Doğrudan uygulamanın içinden Dimension için optimize edilmiş 3 boyutlu varlıkları Adobe Stock’da kolayca arayın.

Görüntüyü yakalayın, çekimi atlayın: Derinlikli, dokulu ve doğru ışıklandırmalı, gerçekçi sanal fotoğraflar oluşturun. 3 boyutlu modelleri Adobe Photoshop ve Ilustrator’ın 2 boyutlu tasarımlarıyla, Substance materyalleriyle, arka plan fotoğraflarıyla ve aydınlatma ortamlarıyla birleştirin. Diğer 3 boyutlu programlardan özel varlıkları içe aktarın ve sahnelerinizi katmanlar halinde dışa aktararak Photoshop’ta düzenleyin.

Yaratıcılık sınırlarınızı zorlayın: Birkaç adımda konsept tasarımlarınızı 3 boyutlu hale getirin. Sezgisel kullanıcı arayüzü, reklamcılıktan soyut, gerçeküstü ve kavramsal sanat çalışmalarına kadar her alanda yarayıcı vizyonunuzu hayata geçirmeye odaklanmanızı sağlar. Doğrudan 3 boyutlu metinler oluşturun, temel şekilleri özelleştirin ve farklı bölgelere zengin materyaller ekleyin.

Bir kere tasarlayın, tekrar tekrar kullanın: Tek bir Dimension dosyasından yüksek kaliteli görüntüler ve 3 boyutlu etkileşimli içerikler oluşturabilirsiniz. Çalışmanızı kaybetmeden farklı açıları kaydedin ve ön izleyin. Adobe XD ve InDesign’da tasarımlarınızı bir adım öteye taşıyın ve Adobe Aero ile artırılmış gerçekliğe geçirerek tasarımlarınıza yeni bir boyut kazandırın.

Adobe Dimension, Creative Cloud üyeliğinin bir parçası olarak sunuluyor. Sadece Dimension programını içeren tek uygulama planını veya daha fazla uygulama içeren planı seçebilirsiniz. Bireysel, öğrenciler, öğretmenler, fotoğrafçılar, kurumlar, işletmeler için Creative Cloud planları sunuluyor. Dimension ücretsiz deneme sürümü Windows ve macOS’da çalışmaktadır. Ücretsiz deneme 7 gündür.