Ancient Siberia oyunculara devasa bir açık dünya sunan ve online olarak oynanan MMO türünde bir hayatta kalma oyunu.

400 kilometrekarelik oldukça geniş bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalıştığımız Ancient Siberia'da sık ormanlar, yeşil vadiler ve karlı dağlar gibi alanlarda zorlu şartlarla mücadele etmekteyiz. Sandbox yapısına sahip oyunda hayatta kalmak için alacağımız kararlar oyuun nasıl ilerleyeceğini belirliyor. Oyunda dilerseniz bir tüccar, dilerseniz bir savaşçı, dilerseniz bir zanaatkar dilerseniz bir eşkiya olabilirsiniz. Örnek olarak; yolculuk eden bir tüccarı öldürerek mallarını çaldığınızda bir serseri oluyorsunuz ve kellenize ödül koyuluyor. Sizi yakalayıp öldüren oyuncular da bu sayede ekstra yetenek puanı kazanabiliyorlar.

Ancient Siberia'da öldüğünüzde üzerinizdeki eşyaları kaybetmektesiniz. Ayrıca kendimize bir ev inşa edebiliyor, bu evdeki sandığımızda değerli eşyalarımızı saklayabiliyoruz.

Ancient Siberia'da gerçek zamanlı savaş sistemine yer verilmekte, Düşmanlarınızda karada savaşabilmenin yanında suda yüzerken de savaşabilmektesiniz. Oyunda değişen hava şartları ile karşılaşmaktayız. Hava güneşliyken bir anda fırtına çıkabiliyor, kar ve yağmur yağabiliyor.

Ancient Siberia'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Pentium G3XXX serisi işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 550 ti ekran kartı

- DirectX 10

- 10 GB boş depolama alanı

- EAX 2.0 destekli ses kartı