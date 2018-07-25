AOMEI eBackupper

Web sitenizin tamamını tek tıklamayla yedekleyin ve web dosyalarını kendi bulut depolama alanınıza kaydedin. Şimdi, web sitesinin bir çift sigortası var ve bunu kullanmak için güvenli ol. Şu anda FTP ve SFTP'yi destekliyor. eBackupper, sizi çevrimiçi veri kaybından kurtarır.

Web sitelerinizi (FTP / SFTP) yanı sıra veritabanlarını (MySQL) kendi bulut sürücülerinize ve gelecekte daha fazla özelliğe yedeklemenizi sağlayan eBackkuper'ın sunduğu böyle bir sigortayla, web yöneticileri çevrimiçi web sitelerini, veritabanlarınızı kolayca yönetebilir ve rahatlıkla yedekleyebilirsiniz.

Bulutta kaydedilmiş yedeklerden tek tıklamayla geri yükleme hedef web sitesi veya veritabanı. Tek tıklamayla kurtarma, web sitesi / veri tabanından veri kaybından dolayı başarısız olduğında sizin için mümkün tüm yedekleme hizmetlerin sunar. Tüm web sitelerinizi veya veritabanlarınızı önceden oluşturduğunuz yedekleme zaman noktasını temel alarak kurtarın.