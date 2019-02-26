Ashampoo Video Deflicker, videolarınızda titremeyi düzeltmek için kullanabileceğiniz bir program. Drone veya uçak görüntülerinde sıkça bulunan pervane titremesi dahil titrek videoları otomatik olarak düzelten harika bir program. Ufak boyutlu, kullanması da son derece kolay!

Video titreşim giderme programı arıyorsanız, Ashampoo’nun akıllı otomatik düzeltme kullanarak video çekimlerindeki titremeyi önleyen, videolardaki can sıkıcı titremeleri gideren programı Ashampoo Video Deflicker’ı tavsiye ederim. Türkçe dil desteğiyle gelen video düzenleme program, diğer programlardan farklı olarak tüm özellikleri hızlı giriş için kaydırıcı ve metin kutularıyla kolayca erişilebilen bir yere topluyor. Birden fazla iç içe menülere tıklamak zorunda kalmıyorsunuz. Videodaki titreşimi düzeltmek dışında videoyu farklı açılarda (90,180, 270) ve serbestçe döndürme, videonun beyaz dengesi ve renklerini iyileştirme, pozlama ve doygunluğu optimize etme gibi çeşitli düzenleme araçları da sunuyor. Düzenlediğiniz videoyu HD, 2K, 4K dahil istediğiniz bir çözünürlükte ve formatta dışa aktarabiliyorsunuz.

Ashampoo Video Deflicker Özellikleri