Ashampoo Video Fisheye Removal, balık gözü efektini kaldırmak için kullanabileceğiniz, basit ve güçlü bir video düzenleme programı. GoPro, Mobius ActionCam, Rolle, Sony ve diğer kameralarla çekilen balık gözü efektli videoları düzeltmenize imkan veren harika bir program. Tek tıkla anında mercek düzeltmesi sağlıyor.

Çeşitli aksiyon kameralarıyla çekilen balık gözü efektli videoları düz, efektsiz haline çevirmek/dönüştürmek başka bir deyişle balık gözü efektini kaldırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri Ashampoo Video Fisheye Removal. Balık gözü bozulmalarını düzeltmek dışında video döndürme, yansıtma, kırpma, beyaz pozlama ve renk doygunluğunu optimize etme gibi gereksinim duyulan özellikleri sunan video düzenleme programı 50’in üzerinde hareketli kamera önayarı sunuyor ki; Bu sayede tek düğmeye tıklayarak anında ve kusursuz bir şekilde mercek düzeltmesi yapabiliyorsunuz. Unutmadan, programın Türkçe dil desteği mevcut. Ayarlamalar basit kaydırıcılarla yapıldığından dil seçeneği çok da önemli değil ancak belirtmekte fayda var.

Ashampoo Video Fisheye Removal Özellikleri: