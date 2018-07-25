Asphalt 9: Legends, Windows 10 PC için ücretsiz indirilebilir arcade araba yarışı oyunları arasında en iyisi diyebilirim. Gameloft’un Android, iOS sonrasında Windows platformuna çıkardığı yeni araba yarışı oyunu Asphalt 9: Legends’da efsane yarışçılar bir araya geliyor. Dünyanın en iyi yarışan sokak yarışçılarına meydan okuyun!

Gameloft’un tüm platformlarda en çok indirilen araba yarışı oyunu Asphalt’ın 9. oyunu Asphalt 9: Legends Türkçe adıyla Efsaneler adıyla karşımıza çıkıyor. Mobilin ardından PC platformunda bizleri karşılayan araba yarışında hiçbir oyunda bulunmayan Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors gibi popüler üreticilerin 50’den fazla sanat eseri sizi bekliyor. Araba modellemeleri her zaman olduğu gibi göz alıyor. Rüyaları süsleyen hiper otomobillerden birini seçip hız kesmeden yarışlara başlıyorsunuz. İster gerçek yarışçılara karşı ister en az gerçek bir oyuncu kadar iyi yarışan etkili yapay zekaya karşı kapışıyorsunuz. 60’dan fazla sezon ve 800’ün üzerinde yarış içeren Kariyer modunun yanında farklı liglerde 1 ile 8 oyuncuya karşı gerçek zamanlı yarışlara katıldığınız Dünya serisi çok oyunculu modu da oynamanızı isterim.

Direksiyon hakimiyetini kolaylaştıran, eğlence, hıza odaklanmanızı sağlayan yenilikçi sürüş kontrol sistemi TouchDrive, topluluk yarışları olarak özetleyebileceğim Kulüp özelliği ve oynadıkça keşfedeceğiniz birçok yenilikle birlikte gelen Asphalt 9: Legends, HDR desteği de sunuyor.