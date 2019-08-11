Firefox ile bağlantılı yeni tarayıcı.
Basilisk, Pale Moon tarayıcısının geliştiricisi tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir web arama uygulamasıdır. Modern ve tam özellikli bir web tarayıcısı olmanın yanında Firefox'un faydalı teknolojileri korumayı amaçlar.
Eklentiler için Basilisk, tümü Firefox'ta desteklenmeyen XUL / XPCOM uzantılarını ve NPAPI eklentilerine benzer desteğe sahiptir. Basilisk ayrıca mevcut Firefox WebExtensions için deneysel desteği de alıyor. Yani Firefox ile bağlantılı çalışan tarayıcının modern web taraması için JavaScript’in ECMAscript 6 standardına tam destek sağlıyor.
Basilisk Genel Özellikleri
- Goanna'yı düzen ve işleme motoru olarak kullanır
- Gelişen XUL platformu olan UXP üzerine kuruludur, bu sayede hızına hız katar
- Firefox'a tanıdık temel bir arayüz
- XUL / Overlay Mozilla stili uzantıları için destek
- Gelişmiş grafit font şekillendirme özellikleri için destek