Basilisk, Pale Moon tarayıcısının geliştiricisi tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir web arama uygulamasıdır. Modern ve tam özellikli bir web tarayıcısı olmanın yanında Firefox'un faydalı teknolojileri korumayı amaçlar.

Eklentiler için Basilisk, tümü Firefox'ta desteklenmeyen XUL / XPCOM uzantılarını ve NPAPI eklentilerine benzer desteğe sahiptir. Basilisk ayrıca mevcut Firefox WebExtensions için deneysel desteği de alıyor. Yani Firefox ile bağlantılı çalışan tarayıcının modern web taraması için JavaScript’in ECMAscript 6 standardına tam destek sağlıyor.

Basilisk Genel Özellikleri