biAdisyon, işletmenizdeki adisyonları daha hızlı ve pratik olarak almanıza olanak sağlayan bir yazılımdır. Mobil cihazlar yardımıyla kullanabileceğiniz yazılım ile güvenli bir şekilde adisyonlarınızı oluşturabiliyor ve müşterilerinize hizmet sunabiliyorsunuz.

Güvenilir bulut altyapısı sunan biAdisyon, işletmenize uygun mobil cihazlarda çalışan bir yazılımdır. Düşük maliyet ile yüksek iş hacmi sunan yazılım ile adisyonlarınızı hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Kullanımı da oldukça pratik olan biAdisyon, yedekleme sistemiyle de bilgilerinizi kayıt altına alıyor. Gerçek zamanlı kampanyalar oluşturmanıza da olanak sağlayan biAdisyon, kullanıcı dostu arayüzüyle de ön plana çıkıyor. Yemeksepeti, ön muhasebe programları, online web siteleri ve yazar kasa sistemleriyle entegre bir şekilde çalışan biAdisyon, eliniz ayağınız olacak türden bir yazılım diyebilirim. Mobil cihazlara da destek sunan biAdisyon'u 1 ay boyunca ücretsiz deneyebiliyor ve daha sonrasında lisanslı pakete geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer güvenilir bir adisyon sistemi arayışınız varsa biAdisyon size çare olabilir.

biAdisyon'u denemek için resmi websitesi üzerinden talep oluşturabilirsiniz.