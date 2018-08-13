Goodgame Studios imzası ile geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz bir simülasyon oyunu olarak sunulan Big Company: Skytopia keyifle oynanıyor.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Big Company: Skytopia, oyunculara gökyüzünde bir şehir kurma ve bu şehri yönetme fırsatı sunuyor. Orta dereceli grafikleri ve zengin hikayesi ile oyunculara fantastik bir deneyim sunan mobil simülasyon oyunu içerikleri ile de oldukça sağlam görünüyor.



Gökyüzünün sınırlarını aşacağımız yapımda ünlü bilim adamları ile güçlerimizi birleştirecek yeni şeyler keşfedecek ve şehrimizi geliştirmek için çalışacağız. Oyun içerisinde fantastik bir yapı ve zengin içerikler bulunuyor. Oyuncular bu içerikler ile kendi şehirlerini kurarak insan çekmeye çalışacak ve aynı şekilde de para kazanacaklar. Mobil platformlarda ücretsiz olarak oynanabilen mobil simülasyon oyunu Android platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.



En son güncellemesini 2 Ağustos’da alan yapım oyunculara daha geniş bir içerik sunmak için geliştirilmeye devam ediliyor. Ülkemiz oyuncuları tarafından da mercek altına alınan yapım, Android platformunda 4.5 gibi bir inceleme puanına sahip.