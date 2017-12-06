Black Desert Online zengin bir içeriği güzel grafiklerle birleştiren bir MMORPG oyunu olarak tanımlanabilir.

İlk olarka belli ülkelerde erişime açılan Black Desert Online, nihayet ülkemizde de oyuncuların beğenisine sunuldu. Yurt dışında büyük ilgi gören MMORPG oyunu Yüzüklerin Efendisi'ni anımsatan bir hikayeye sahip. Bu hikaye Kara Taş adlı büyülü taşın ve bu taş etrafında gelişen medeniyetlerin üzerine odaklanıyor. Black Desert Online'da yer alan medeniyetlerin ataları, bu taşın büyülü güçlerinden faydalanarak medeniyetlerini inşa ediyorlar; fakat Kara Taş'ın büyülü gücünün onları yoldan çıkardığını fark etmiyorlar. Güç arzusu, birbiri üzerinde üstünlük sağlama isteği, hırs gibi duyguları körükleyen Kara Taş, medeniyetlerin birbirlerine düşmesine ve durdurulamaz bir savaşın başlamasına neden oluyor. İşte biz de bu kaosun ortasında kendi kaderini belirlemeye ve medeniyetini yok olmaktan kurtarmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz.

Black Desert Online'ın en dikkat çeken özelliği şüphesiz ki karakter yaratma konusunda sunduğu seçeneklerin akıl almaz derecede çok olması. Oyunda kendi kahramanınızı yaratırken saatler harcayabiliyorsunuz. Kahramanınızın fiziksel görünümünü yapılandırabilmek için yüzlerce seçeneğe sahipsiniz, oyuna başlarken bu durumu göz önünde bulundurun ve uzun bir süre karakter yaratma ekranında oyalanmaya hazırlıklı olun.

Black Desert Online, karakter sınıfı konusunda da rakiplerinden bir adım önde. Oyunda farklı oyun stili sunan çok sayıda kahraman sınıfı seçeneği mevcut. Oyunun açık dünya tabanlı yapısı ise size oyun dünyasında serbestçe gezinti yapmanıza imkan veriyor, bölgeler yükleme ekranlarıyla birbirlerinden ayrılmıyor. Gece - gündüz döngüsü, farklı hava ve iklim şartları hem görsel anlamda oyunu etkiliyor, hem de NPC'lerin tavırları gibi oynanış mekaniklerini değiştirebiliyor.

Black Desert Online'da farklı binek hayvanlarını kullanabilir, bu binekler üzerinde savaşabilir ya da teknenizi inşa ederek okyanuslara açılabilirsiniz. Eğer bir yere yerleşmek isterseniz ev sahibi olmanıza da izin veriliyor. Dilerseniz bir çadırda kalabilir, dilerseniz evinizi bir saraya dönüştürebilirsiniz.

Black Desert Online'ın gerçek zamanlı savaş sistemi tepkisel ve akıcı bir şekilde tasarlanmış. Oyunda düşmanlarınızla savaşırken belli tuşlara basmak yerine rakibinizin hareketlerini izlemeniz ve ona göre tepki vermeniz gerekiyor. Düşmanınız size saldırırken kaçmalı, hamle yapacağınız anı iyi seçmelisiniz. Kuvvetli bölüm sonu canavarlarıyla savaşmak bu nedenle bir hayli eğlenceli olmakta.

Black Desert Online'ın PvP sistemi lonca savaşlarına yer veriyor. Oyuncular loncalar halinde birbirleriyle savaşırken belli bölgeleri kontrol altına almaya, kaleleri kuşatarak ele geçirmeye ya da kalelerini savunmaya çalışıyorlar. Ele geçirdiğiniz alanlardan vergi toplayarak loncanıza gelir sağlayabiliyorsunuz.

Black Desert Online'daki meslekler silahlardan mücevherlere, basit araçlardan teknelere, kıyafet ve kostümlerden ağır zırhlara kadar birçok farklı eşyayı inşa edebilmenize imkan tanımakta. Avlanma, balık tutma, aşçılık, simya, ticaret, denizcilik oyunda ekstra para kazanabilmek ve karakterinizi geliştirebilmek için başvurabileceğiniz yollar arasında.

Black Desert Online teknolojik olarak oldukça iç açıcı bir oyun. Oyunun grafikleri gayet güzel görünüyor, açık dünyaya büyük özen gösterilmiş. Black Desert Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 650/550 Ti veya AMD Radeon HD 7770/6770 ekran kartı

- 1280 x 720 ekran kartı

- 46 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı