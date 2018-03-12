Burnout Paradise Remastered, bilgisayar üzerinden oynanabilen başarılı bir yarış oyunudur.

Burnout Paradise, 2009 yılında PC ve konsollar için piyasaya sürülen bir yarış oyunuydu. Açık dünya olmasıyla birçok oyuncuyu kendisine bağlayan Burnout, başarılı oynanışıyla çıktığı yılların en çok oynanılan oyunları arasında girmeyi başarmıştı. Hala birçok yarış oyunu severin içinde ukte olarak kalan oyun, 2018'in başlarında sürpriz bir duyuruya konu olmuş ve Burnout Paradise Remastered olarak tekrar piyasaya sürülmeye hazırlanmaya başlanmıştı.

2009 yılında henüz açık dünya oyunları sektöre yeni yeni yerleşirken piyasaya çıkan Burnout Paradise, açık dünya oynanış sunmasıyla herkesin gözüne girmeyi başarmıştı. Açık dünyasını canlı ve yaşanılabilir halde geliştiren yapımcılar, birçok oyuna bu konuda fark atmışlar ve yarış oyunları arasında bir numaraya yerleşmeyi başarmışlardı.

Açık dünya olmasının yanı sıra başarılı bir oynanışla diğer özelliklerini destekleyen Electronic Arts, yakın zaman önce oyunu tekrar çıkarma kararı almış ve Burnout Paradise Remastered olarak tekrar çıkaracağını açıklamıştı. 2018'in bahar aylarında yarış oyunu sevenlerin oyun ihtiyacını karşılamaya gelen Burnout Paradise Remastered, yenilenmiş grafikleri ve oynanışıyla tam puan almıştı.