Call of War eğer taktiksel yeteneklerinize güveniyorsanız ve 2. Dünya Savaşı'na ilgi duyuyorsanız oynamaktan hoşlanabileceğiniz bir strateji oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz, MMO türünde hazırlanmış Call of War, 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve bize bu savaşın dönüm noktalarını yaşama imkanı veriyor. Call of War'da savaşa kara, hava ve deniz üzerinde katılıyoruz, sahip olduğumuz kaynakları ve birimleri doğru bir şekilde yöneterek düşman güçlerini yok etmeye çalışıyoruz.

Call of War bize 2. Dünya Savaşı'na katılmış farklı ülkelerden birini seçmemize imkan vermekte. Savaşa girerken birliklerimizi savaş alanına yerleştiriyor, toprafkları ele geçirerek yeni kaynaklar kazanabiliyoruz. Ayrıca diğer ülkelerle ittifak kurabilmeniz de mümkün. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoluyla yeni silahlar üretebilmektesiniz.

Sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip olan Call of War, çok oyunculu olarak oynanabiliyor ve bu sayede daha da yüksek heyecan içeren savaşlar sunuyor. Oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip olan oyun eski bilgisayarlarınızda da rahatça çalışabilmekte. Call of War'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel Pentium işlemci

- 2 GB RAM

- 500 MB boş depolama alanı