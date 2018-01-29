Car Crash Couch Party eğer arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir şekilde vakit öldürmek istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz, arkadaşlarınız ile birlikte aynı bilgisayar üzerinde oynayabileceğiniz bir parti oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Car Crash Couch Party, içerisinde farklı mini oyunlar barındırıyor. Car Crash Couch Party, futbol oyunu gibi araçlarla maç yapmanıza izin veriyor veya MMORPG oyunlarında ya da online FPS oyunlarında olduğu gibi capture the flag - bayrak kapmaca oynamanıza izin veriyor.

Car Crash Couch Party, yerel çok oyunculu bir oyun; yani oyunu sadece aynı bilgisayar üzerinden arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz, internet üzerinden eşleşme imkanı bulunmuyor. Oyunun grafikleri sade olsa da eğlence ön planda olduğu için oyunda grafiklere çok da takılmıyorsunuz.

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme