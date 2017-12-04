Steam üzerinde çıkış yapmış zevkli bir rol yapma oyunu olan Cat Quest, zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun olan Cat Quest ile harika deneyimler yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunu olan Cat Quest, stratejik kararlara alarak ilerlemeye çalıştığınız bir oyundur. Zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız oyunda yeni yerleri keşfediyorsunuz. 60 farklı mağara ve zindanı gezip düşmanların üstesinden gelmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kedilerle dolu bir dünyada oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Cat Quest oyununu sakın kaçırmayın.

Cat Quest oyununu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.