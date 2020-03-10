Command & Conquer Remastered Collection, efsane strateji oyunu Command & Conquer ve Red Alert’ın 4K grafiklerle yenilenmiş sürümü.

Eski Westwood Studios ekibi tarafından düzenlenen yeni Command & Conquer oyun, üç genişletme, yeniden düzenlenen çok oyunculu (multiplayer) mod, modernize edilen kullanıcı arayüzü, harita düzenleyicisi, bonus video galerisi ve 7 saati aşan yeniden düzenlenmiş müzik ile geliyor.

Petroglyph tarafından geliştirilen Electronic Arts tarafından yayınlanan popüler askeri strateji oyunu Command & Conquer seneler sonra yenilenmiş grafikleri ve içerikler ile karşımızda. 1995 yılında çıkış yapan gerçek zamanlı strateji oyunu Command & Conquer ve 96’da çıkan Command & Conquer: Red Alert’ın 4K formatında yeniden düzenlenen sürümü Command & Conquer Remastered Collection, nostalji yaşatıyor. Birimlerden savaş alanına ara sinematik sahnelere her şey görsel olarak iyileştirilmiş şekilde. İlk Command & Conquer oyununa özlem duyuyorsanız, Command & Conquer Remastered Collection’ı kesinlikle almalısınız.

Command & Conquer Remastered Collection PC Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit Sürüm)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4GHz

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 32GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit Sürüm)

İşlemci: Intel Core i5 4690K veya AMD Ryzen 7 1700

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 32GB kullanılabilir alan

Command & Conquer Remastered Collection PC Çıkış Tarihi

Command & Conquer Remastered Collection PC platformuna 5 Haziran’da çıkış yapacak.