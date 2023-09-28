Total War: EMPIRE ile kendinizi 18. yüzyılın içindeymiş gibi hissedeceksiniz.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War EMPIRE 2009 yılında yayınlandı. 18. yüzyılda geçen bu oyunda oyuncular kendilerini Büyük Britanya, Fransa, Avusturya ve Rusya gibi dev güçler arasında buluyor.

Gerçek zamanlı strateji (RTS) ve sıra tabanlı strateji (TBS) türlerinin mükemmel bir karışımı olan Total War: EMPIRE strateji oyunları sevenleri mest eden bir yapım olmuştur. En popüler Total War oyunlarından biri olan bu yapımı tüm strateji severlere tavsiye edebiliriz.

Stratejik derinliği epey yüksek bir oyun olan Total War: EMPIRE yıllar içerisinde “klasik” denilebilecek bir seviyeye ulaşmıştır.

Total War: EMPIRE İndir

Total War: EMPIRE indirin ve 18. yüzyılda kendinize bir ulus kurmaya başlayın.

Total War: EMPIRE Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP Service Pack 2 ya da Windows Vista

: Windows XP Service Pack 2 ya da Windows Vista İşlemci : 2,4 GHz Intel Pentium veya üstü ya da AMD Athlon eşdeğeri CPU

: 2,4 GHz Intel Pentium veya üstü ya da AMD Athlon eşdeğeri CPU Bellek : 1 GB RAM (XP) 2 GB RAM (Vista)

: 1 GB RAM (XP) 2 GB RAM (Vista) Grafik : %100 DirectX 9.0c uyumlu, gölgelendirici sürüm 2.0 destekli donanım hızlandırmalı ekran kartı, 256 MB video belleği

: %100 DirectX 9.0c uyumlu, gölgelendirici sürüm 2.0 destekli donanım hızlandırmalı ekran kartı, 256 MB video belleği Ekran Kartı : Minimum 1280 x 1024 piksel ekran çözünürlüğü

: Minimum 1280 x 1024 piksel ekran çözünürlüğü Ses : Directx9.0c uyumlu ses kartı

: Directx9.0c uyumlu ses kartı Depolama: NTFS olarak biçimlendirilmiş 15 GB boş sabit disk alanı