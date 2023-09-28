Total War: EMPIRE
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
- Üretici Creative Assembly
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Total War: EMPIRE ile kendinizi 18. yüzyılın içindeymiş gibi hissedeceksiniz.
Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War EMPIRE 2009 yılında yayınlandı. 18. yüzyılda geçen bu oyunda oyuncular kendilerini Büyük Britanya, Fransa, Avusturya ve Rusya gibi dev güçler arasında buluyor.
Gerçek zamanlı strateji (RTS) ve sıra tabanlı strateji (TBS) türlerinin mükemmel bir karışımı olan Total War: EMPIRE strateji oyunları sevenleri mest eden bir yapım olmuştur. En popüler Total War oyunlarından biri olan bu yapımı tüm strateji severlere tavsiye edebiliriz.
Stratejik derinliği epey yüksek bir oyun olan Total War: EMPIRE yıllar içerisinde “klasik” denilebilecek bir seviyeye ulaşmıştır.
Eskiden Yeniye Total War Serisi
Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı strateji oyunlarını kendi bünyesinde harmanlayan, köklü bir seri olan Total War oyunları, bu türü seven oyuncuların favori serilerinden biridir.
Total War: EMPIRE İndir
Total War: EMPIRE indirin ve 18. yüzyılda kendinize bir ulus kurmaya başlayın.
Mutlaka Bilmek İsteyeceğiniz Empire Total War Hileleri
2009 yılında piyasaya çıkan, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: EMPIRE, strateji oyunları sevenlerin muhakkak bileceği bir oyundur.
Total War: EMPIRE Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 2 ya da Windows Vista
- İşlemci: 2,4 GHz Intel Pentium veya üstü ya da AMD Athlon eşdeğeri CPU
- Bellek: 1 GB RAM (XP) 2 GB RAM (Vista)
- Grafik: %100 DirectX 9.0c uyumlu, gölgelendirici sürüm 2.0 destekli donanım hızlandırmalı ekran kartı, 256 MB video belleği
- Ekran Kartı: Minimum 1280 x 1024 piksel ekran çözünürlüğü
- Ses: Directx9.0c uyumlu ses kartı
- Depolama: NTFS olarak biçimlendirilmiş 15 GB boş sabit disk alanı
Stratejik derinliği yüksek bir yapım
Klasikleşmiş Total War tecrübesi
Tarihsel gerçekçiliğe önem verilmiş