Commandos 2 - HD Remaster, Eidos Interactive’in gizlilik odaklı askeri strateji oyunu Commandos’un oynanış olarak yenilenmiş sürümü. 1998’de PC platformuna çıkış yapan gerçek zamanlı taktik oyununun günümüz teknolojileriyle yenilenmiş hali, nostalji yaşamak adına indirilebilir.

Bir zamanlar başından kalkmadığımız, zor oynanış sunmasıyla durmadan kayıt ederek ilerlediğimiz efsane askeri oyun Commandos’un yenisi Commandos 2 - HD Remaster olarak çıkış yapıyor. Commandos 2 - HD Remaster aslında Commandos 2 Men of Courage’ın kontrol sistemi, arayüz ve öğretici yönünden yenilenmiş sürümü. Her zaman olduğu gibi seçkin bir komando grubunun kontrolünü ele alıyorsunuz. Düşman topraklarına derinlemesine giriyor, zorlu görevleri tamamlamak için strateji gücünüzü açığa çıkarıyorsunuz.

Commandos 2 - HD Remaster PC Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel i3 4. Nesil 3.5GHz, AMD Quad-Core 3.9GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 570, AMD Radeon HD 6950, 2GB Vram

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu Ses Kartı

Commandos 2 - HD Remaster PC Çıkış Tarihi

Commandos 2 - HD Remaster PC’ye 2019’un 4. çeyreğinde çıkış yapacak.