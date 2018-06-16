İnternet tarayıcılarında açılan virüslü reklamlardan ya da diğer içeriklerden korunmak için kullanabileceğiniz bir yazılım olan Comodo Hijack Cleaner, sisteminizi güvende tutarak performansınıza ve güvenliğinize katkı sağlıyor.

Google Chrome, Mozilla Firefox, İnternet Explorer, Comodo Dragon ve Comodo Ice Dragon tarayıcılarını destekleyen program, tarayıcınızda gezerken olası tüm ihtimalleri test ederek gizli tehditleri ortadan kaldırıyor. Online güvenlik sağlamak isteyen herkesin mutlaka kullanması gereken Comodo Hijack Cleaner, aynı zamandak kolay kullanışıyla da dikkat çekiyor. İşlevsel özellikleriyle kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştıran yazılımı mutlaka denemeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Güvenlik programlarıyla tanıdığımız Comodo'nun en yeni programı olan Comodo Hijack Cleaner, aynı zamanda dolaylı yoldan sistem optimizasyonuna da katkı sağlayabiliyor.

Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için Comodo Hijack Cleaner'ı mutlaka indirmelisiniz.