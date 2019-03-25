Control, Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games’in yayıncılığını üstlendiği, farklı tarzıyla ön planla çıkan bir tür aksiyon-macera oyunudur.

Control, Birleşik Devletler hükümeti adına doğaüstü ve fenomenleri araştıran Federal Kontrol Bürosu (FBC) üzerine odaklanmış bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Control oyunun oyuncular büronun en yeni direktörü Jesse Faden rolüne giriyorlar ve New York’taki merkezinde çeşitli görevleri yerine getirerek, bazı güçleri ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışarak, Control oynamaya başlıyorlar.

Control, Remedy’nin diğer oyunları gibi üçüncü kişi bakış açısıyla oynanıyor. Yine geliştirici stüdyoya ait olan Northline Engine üzerinde geliştiren ve son olarak Quantum Break oyununda gördüğümüz tarzda geliştirilen Control, tarzıyla ön plana çıkıyor.

Jesse Faden gibi oyuncular farklı savaş uygulamalarıyla çeşitli biçimlerde uyarlanabilen doğaüstü bir silah olan Service Weapon'ı kullanıyorlar. Servis Silahlarına ek olarak, Jesse, telekinezi, havaya kaldırma ve belirli düşmanları kontrol etme yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli doğaüstü yeteneklere sahiptir. Servis Silahı ve Jesse'nin yetenekleri, Jesse'nin enerjisini kullanır ve kullanımlarında bir dengeyi gerektirir. Hem Hizmet Silahı hem de Jesse'nin yetenekleri oyun boyunca bir yetenek ağacı aracılığıyla geliştirilebilir; Beceri ağacını genişletmek için oyuncular, Eski Evin içine gizlenmiş, doğaüstü güçlerin uyguladığı sıradan eşyalar gibi çeşitli Güç Nesnelerini bulmalıdır. Oyunun yüklenmesinin çok yönlülüğü nedeniyle, Control'ün savaş sistemi her oyuncunun kişisel tercihlerine göre özelleştirilebilir ve dengelenebilir. Control'de Sağlık otomatik olarak şarj olmaz ve düşmüş düşmanlardan toplanmalıdır.

Control, oyunda “Gücün Yeri” olarak adlandırılan, New York City'de sahip olduğu özelliksiz bir Brutalist gökdelen olan En Eski Ev içindedir. En Eski Evin içi dışından çok daha büyüktür, uzay-zamanının kanunlarına meydan okuyan muazzam, sürekli değişen doğaüstü bir bölgedir. Control, Metroidvania formatında, Remedy'nin öncelikli olarak lineer olan önceki başlıklarının aksine, doğrusal olmayan bir hızda keşfedilebilecek geniş bir dünya haritasıyla inşa edildi. Oyuncu, oyun boyunca yeni yeteneklerin ve açıklığın kilidini açtıkça, en eski evin yeni alanları keşfedilebilir ve çeşitli yan görevler açılır. Kontrol Noktaları olarak bilinen belirli alanlar, düşmanlardan kurtulduktan sonra bina boyunca hızlı seyahat etmek için kullanılabilir. Yeni bir A.I. Karşılaşma Direktörü olarak bilinen sistem, En Eski Evdeki oyuncunun seviyesine ve konumuna göre düşmanlarla etkileşimi kontrol eder. Control'deki Düşmanlar, ağırlıklı olarak, başka bir dünya dışı güç olan Hiss'in sahip olduğu FBC'nin insan ajanlarıdır. Ateşli silah taşıyan standart insanlardan, çeşitli süper güçlere sahip ağır mutasyona uğramış varyasyonlara kadar çeşitlilik gösterir. Jesse'nin yeteneklerinden bazıları, düşmanların zihinlerinin kontrolünü geçici olarak ele geçirmelerini, müttefiklerine dönüştürmelerini ve yeteneklerinin oyuncunun yararına kullanılmasına izin vermelerini sağlar.