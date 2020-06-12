Bir Half-Life modu olarak hayatına başlayan ve sonrasında özerk olarak yoluna devam eden Counter-Strike serisinin en beğenilen oyunlarının başında Counter-Strike 1.6 geliyordu.

Yıllar önce Valve tarafından piyasaya sürülen Half-Life, sunduğu mod imkanları ile ön plana çıkıyordu. Bunu değerlendiren oyuncular, birçok farklı oyunu Half-Life'ı baz alarak ortaya çıkarmışlardı. Bu modlar arasında en çok oynananların başında ise Counter-Strike geliyordu.

Half-Life için geliştirilen bu modu başlı başına bir oyun yapmak için harekete geçen Valve, Counter-Strike ile karşımıza çıkmıştı. Mod yapımcılarından şirketin kendisine geçen seri, özellikle CS 1.5 ve CS 1.6 sürümleri ile çok sevilmişti.

CS 1.6 sonrasında ansızın yeni oyun motoru ise CS: GO ile karşımıza çıkan Valve, yine on milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. CSs 1.6 ise hala en çok oynana oyunlar arasında yerini alıyordu.

Counter-Strike 1.6 indir

Rekabetçi FPS oyunları arasında unutulmazlar arasında yer alan CS 1.6, kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan bir tanesiydi. Keza halihazırda Türkiye'de oyun oynayan herhangi bir kimse, kesinlikle bu oyunda biraz zaman geçirmişti.

Hem eskiyi yad etmek hem de başarılı oyuna tekrar göz atmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: İlk olarak hemen sol tarafta yer alan Counter-Strike 1.6 indir butonuna basmak suretiyle oyunun sayfasına gitmek.

Oyunun Steam sayfasında sadece Counter-Strike isminde olduğunu göreceksiniz. Gerekli ödemeyi yaptıktan sonra oyunu Steam client'ı üzerinden indirmeniz gerekiyor.

İndirme işlemi bittikten sonra Steam otomatik olarak kurulumu gerçekleştirecektir. Kurulum işleminin bitmesiyle oyun açılacak ve oynayabileceğiniz sunucuların listesini eski günlerdeki gibi görebileceksiniz.

Ayrıca oyunu artık ücretsiz olarak internet tarayıcıları üzerinden oynamanız da mümkün. Hemen yandaki bağlantı adresine tıklayarak, CS 1.6'yı nasıl tarayıcılardan oynayabileceğinizi görebilirsiniz.