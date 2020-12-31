Crusader Kings 3, Paradox Development Studio tarafından geliştirilen strateji oyunu. En popüler strateji oyunlarından Crusader Kings ve Crusader Kings II’nin devamı niteliğinde olan Crusader Kings 3 de orta çağda geçiyor ve Viking Çağı’ndan Bizans’ın düşüşüne kadar devam ediyor. Crusader Kings III, Steam’de!

Crusader Kings 3 İndir

Paradox Development Studio, en popüler strateji oyunlarından birinin devamı ile karşımıza çıkıyor. Tarihi strateji oyunlarının en iyileri arasında gösterilen Crusader Kings III, ait olduğunuz kraliyet hanesini başarıya ulaştırmanızı sağlayacak birçok yeni seçenekle birlikte geliyor.

Tarih:

İzlanda'dan Hindistan'a, Kuzey Kutup Dairesi'nden Orta Afrika'ya kadar uzanan ve çok sayıda bölge içeren haritada, kraliyet veya aristokrat kökenli bir hane seçin.

Her yeni neslin güvenliğini ve gücünü korumasını sağlayarak bir hanedanlığı asırlarca yönetin. Mirasınızı güçlendirmek için yeni topraklar ve unvanlar kazanın.

Dini cemaatlerin gücünü safına çekmek için dindar bir kral olun ya da yeni bir yol izleyin ve kendi dini grubunuzu kuru; sonunda ebedi üne de kavuşabilirsiniz, sonsuz bir lanetin hedefi de olabilirsiniz.

Şövalyeler, köylü ayaklanmaları, hac seferleri, Viking akıncıları ve çok daha fazlasıyla Orta Çağ'ın etkili olaylarını ve şatafatlı hayatını yaşayın.

Karakter:

Beş farklı yaşam tarzından birini seçin ve savaş stratejisi veya krallık yönetimi becerilerinizi mükemmel hale getirin.

Hareketlerinizi yönlendirecek karakter özelliklerini kazanın ancak doğanıza aykırı hareket etmemeye dikkat edin! Gerçek kişiliğinizi inkar etmekten doğan baskı, başınıza bir sürü dert açabilir!

Varisleriniz için uygun muhafızlar seçin veya onları kendin eğitin. Peki ya yasal varisiniz, yapılması gereken iş için uygun değilse ne yapacaksınız?

Saldırgan karakterlerle korku salan bir üne kavuşabilir ve çekingen tebanı uyandırdığınız korku sayesinde itaate zorlayabilirsiniz.

Savaş:

Emriniz altındaki kraliyet birliklerini güçlendirmek için askeri birlikler ve güçlü şövalyeler toplayın.

Krallığınızın servetini ve askeri gücünü artırmak için yeni teknolojiler araştırın.

Büyük savaşlarda paralı askerlerden ve Dini Birliklerden yararlanın.

Esirler için fidye alarak ya da komşu krallıklara yağma seferleri düzenleyerek ek gelir elde edin.

Entrika:

Hanedanlığınıza ve yönetiminize karşı kurulan komploları öğrenmek için istihbarat şefini kullanın.

Güce kavuşmanıza engel olan herkesi öldürme ve her şeyi yok etme planlarına yardımcı olmaları için ajanlar görevlendirin.

Sevilmek ve siyasi güç elde etmek için diğer karakterleri baştan çıkarın.

Planların için ekstra nüfuz gerektiğinde, şantaj yapabilmek üzere istihbarat toplayın ya da eskiden yaptığınız iyiliklerin karşılığını isteyin.

Crusader Kings 3 Sistem Gereksinimleri

En iyi tarihi strateji oyunlarından Crusader Kings III, tüm platformlarda bulunuyor. Crusader Kings 3 PC sistem gereksinimleri söyle;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 Home 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2120 / AMD FX 6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 (1GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) / Intel Iris Pro 580 / Intel Iris Plus G7 / AMD Radeon Vega 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri