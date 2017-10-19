Deer Hunter: Reloaded bir klasik haline gelmiş Deer Hunter oyunlarını günümüz teknolojisiyle birleştiren bir avcılık oyunu olarak tanımlanabilir.

Farklı arazilerde avcılığa çıktığımız bir simülasyon oyunu olan Deer Hunter: Reloaded'da temel amacımız usta bir avcı olmak için nişan alma yeteneklerimizi konuşturmak. Oyunda Kuzey Amerika'da yer alan farklı bölgelere seyahat ederek açı karazilerde avlarımızın izini bulmaya çalışıyoruz. Deer Hunter: Reloaded bize farklı hayvanları avlayabilme imkanı veriyor; at kuyruklu geyik, katır geyiği, kara kuyruklu geyik, Kanada geyiği, ren geyiği gibi geyik türlerinin yanında yaban koyunları ve farklı koyun türlerini de avlayabilmekteyiz.

Deer Hunter: Reloaded, temelde bir FPS oyunu. Oyunda birinci şahıs kamera açısıyla silahlarımızı kullanmaktayız. Ava başladığımızda öncelikle avımızın yerini bulmamzı gerekiyor. Bu iş için GPS cihazları kullanabiliyoruz. Ayrıca avlarda başarılı oldukça yeni silah modifikasyonlarının kilidini açabiliyoruz ve kahramanımızı geliştirebiliyoruz.

Deer Hunter: Reloaded'da sürprizlere hazırlıklı olmanızda fayda var. Siz avlanırken oyundaki yapay zeka boş durmuyor ve ayılar, kurtlar, dağ aslanları gibi hayvanlar size saldırabiliyor, bu nedenle tetikte olmanız gerekiyor.

Deer Hunter: Reloaded'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Dual Core işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 750 Ti ekran kartı

- DirectX 11

- 7 GB boş depolama alanı