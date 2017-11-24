Defenders of Tetsoidea II sevimli karakterlerle ilginç bir hikayeyi buluşturan bir RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Defenders of Tetsoidea II'de sınıf arkadaşı olan 2 kafadarın hikayesi konu alınıyor. Büyü okulunda sınıf arkadaşı olan kahramanlarımız, tehlikeli bir mücadelenin içine giriyorlar ve takip eden olaylar zincirinde kahramanlarımızı yönlendirerek onlara yardımcı oluyoruz.

Defenders of Tetsoidea II'da 9 farklı kahraman sınıfı bulunuyor ve bu sınıflardan 4 kahramanı bir araya getirerek kendi kahraman takımımızı oluşturuyor ve maceraya atılıyoruz. Bundan sonra farklı haritaları keşfetmekte, düşmanlarla ve hatta bölüm sonu canavarlarıyla savaşmaktayız.

Fantastik bir hikayeyi retro tarzda grafikler, sesler ve müziklerle harmanlayan Defenders of Tetsoidea II, yaklaşık 2 saatlik kısa bir oyun süresi sunmakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri bir hayli düşük, bu da oyunun eski bilgisayarlarınızda da çalışacağı anlamına geliyor. Defenders of Tetsoidea II minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9/OpenGL 4.1 uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0

- 475 MB boş depolama alanı

- 1280 x 768 ekran çözünürlüğü

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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