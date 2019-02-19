Yıllardır yarış oyunu geliştiren Japonya merkezli oyun stüdyosu Codemasters’ın en sevilen serilerinden DiRT Rally, yeni sürümü ile bilgisayar ve konsol oyuncularının karşısına çıktı. Aldığı ilk inceleme puanları ile beğenildiği görülen oyun, yarış oyunlarını sevenleri mutlu edecek her türlü içerikle piyasadaki yerini aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki tanınmış pistlerde yarışmanızı sağlayan DiRT Rally 2.0, içerisinde çok farklı teknik detaylar da barındırıyordu. Codemasters, oyunun yeni detaylarını şöyle açıkladı: “Yeni özgün bir yol tutuşu modeli, lastik seçimi ve yüzey deformasyonu dahil olmak üzere, en sürükleyici ve gerçekten odaklanmış arazi yarışı deneyimiyle içgüdülerine güvenmen gerekecek.Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD'deki gerçek hayat arazi yarışı ortamları arasında sadece sana yol gösterecek yardımcı sürücün ve içgüdülerinle ralli aracını güçlendir.”

FIA World Rallycross şampiyonasının sekiz resmi turunda yarışma şansı tanımasıonın yanı sıra lisanslı Supercars kullandıran DİRT Rally 2.0, tüm bu özellikleri ile yarış oyuncularının ağızlarının sularını akıtmayı başardı. Oyunun diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

"• ÜRETİLEN EN GÜÇLÜ 50'DEN FAZLA ARAZİ ARACI - Tarihi ve modern ralli arabaları, VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X ve Citroen C3 R5 gibi ikonik bir kadroya sahip ortamlara göz at. Ayrıca Chevrolet Camaro GT4.R'ün zorlu gücüyle oyna.



• 6 GERÇEK HAYAT RALLİ KONUMU - Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD'nin nefes kesici ortamlarına doğru direksiyona geç.



• YARIŞINI HİSSET - Geliştirilmiş yol tutuşu, zeminler, hata payı ve ortamlar, bugüne kadarki en özgün ve odaklanmış arazi yarışı deneyimini sunuyor.



• FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP'in RESMİ OYUNU - Barcelona, Montalegre, Mettet, Lohéac Bretagne, Trois-Rivieres, Hell, Holjes ve Silverstone konumlarında farklı serilerde yarış.



• KENDİ TAKIMINI GELİŞTİR - Bir takım kur, işe personel al ve seçtiğin araç garajını genişlet.



• DÜZENLEME - Aracını sürüş tarzına ve çevresel özelliklere uyacak şekilde düzenle. Her arabanın düzenini yapılandırarak yıpranma ve aşınmayı azalt ve araçlarının ne tür bir mücadeleye hazır olduğundan emin olmak için parçalarını yükselt.



• REKABETÇİ OL - Dünya çapında liderlik tabloları ve etkinliklerle Günlük, Haftalık ve Aylık Mücadelelerde tüm DiRT Topluluğuyla yarış."

DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: 64bit versions of Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 İşlemci: AMD FX4300 or Intel Core i3 2130 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD HD7750 or NVIDIA GTX650Ti DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX® Compatible soundcard

