Dota Underlords indirerek PC'de en yeni Dota oyununa ücretsiz sahip olun. Dota dünyasında geçen yeni stratejik savaş oyunu. Valve tarafından geliştirilen auto chess oyununda takımınızı kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyor, Beyaz Kule’nin yönetimini almaya çalışıyorsunuz. Efsane Dota karakterlerinin yanında yeni karakterlerle tanışmaya hazırlanın!

Valve’ın her gün dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu mücadele sokan online multiplayer oyunu Dota’nın yeni sürümü Dota Underlords, PC ve mobil platformlarında oynanabiliyor ve çapraz platform desteği sayesinde bir cihazda başladığınız maça diğer cihazdan devam edebiliyorsunuz. Suikastçı, kan bağlı, güçlü, keskin nişancı, şeytan, şeytan avcısı, ejderha, büyücü, kalpsiz, insan, avcı, şövalye, mucit ve daha birçok sınıfta onlarca karakterin bulunduğu yeni Dota oyunu, karteller, çeteler, gizli tarikatlarla dolup taşan kötülüğün şehri olarak geçen Beyaz Kule’de geçiyor. Şehri yöneten ismin ölmesi sonucunda yer altı dünyasındaki herkes Beyaz Kule’nin yönetimini almak için mücadeleye giriyor. Kahramanlardan bir ekip kuruyorsunuz ve mücadelede yerinizi alıyorsunuz.

Satranç tarzında oynanan yeni Dota oyununda tüm oyuncular en alttan başlıyor ancak diğer yer altı lordlarına karşı mücadele ederek basamakları tırmanıyor ve Beyaz Kule’yi yönetme noktasına kadar gelebiliyor. Unutmadan, çevrimdışı oynama seçeneği de mevcut. 4 farklı zorluk düzeyinde, gerçek oyuncuyu aratmayan yapay zekaya karşı da oynayabiliyorsunuz. Bu modda maçı durdurup devam ettirme şansına sahipsiniz.

Dota Underlords PC Oynanış Özellikleri

Dereceli eşleştirme

Underlords mücadele bileti

Kolay turnuva oluşturma

Sezonluk rotasyon

Maç tekrarı

Çevrimiçi ve Çevrimdışı

Kendi Underlord'unuzu seçin

Dota Underlords PC Sistem Gereksinimleri