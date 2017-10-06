Dungeons 3, oyunculara kötü bir zindan lordunun yerine geçebilme imkanı veren bir strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi fantastik bir dünyaya konuk eden Dungeons 3'te kötü emellerimize ulaşabilmek için ilk önce kendi zindanımızı inşa etmemiz gerekiyor. Bu zindanda odalar yaratıyor, odaları tuzaklarla döşeyerek düşmanlarımıza karşı savunma hattımızı oluşturuyoruz. Yer altının derinliklerindeki zindanımızı koruyabilmek için orklar ve zombiler gibi yaratıkları da görevlendirebilmekteyiz. Zindanımızı tamamladıktan sonra ise sıra yerin üstüne çıkmaya ve dünyaya korku salmaya geliyor. Bu iş için de dünyanın görmüş olduğu en ürkütücü orduyu kurmak için çabalamaktayız.

Dungeons serisinin yeni oyunu geliştirilmiş grafiklerle birlikte gelirken dikkat çeken en büyük yeniliği Dungeons 3'te haritaların rastgele bir düzen ile yaratılması. Bu sayede oyunu her oynadığınızda size farklı bir oyun tecrübesi yaşatılıyor ve tekrar oynadığınız bölümler sizi sıkmıyor.

'Dungeons 3'ün ortalama seviyede sistem gereksinimlerine sahip olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

-64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 3 GHz çift çekirdekli veya 2.6 GHz 4 çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- Intel HD 4400, Nvidia GeForce GT 440/GT 650M veya AMD Radeon HD 7750/R5 255M ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı