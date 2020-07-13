EaseUS RecExperts, Windows üzerinde ekran kaydetme işlemleri için kullanabileceğiniz kullanışlı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bugüne kadar geliştirdiği başarılı programlarla tanıdığımız EaseUS, yeni uygulamasını piyasaya sürdü. Windows ekran kaydetme işlemleri için kullanılabilen EaseUS RecExperts, sunduğu farklı özelliklerle dikkatleri çekmeyi başardı.
Ekran kaydetme kaydedilen görüntüyü paylaşma, son zamanlarda en çok ihtiyacımız olan işlerin başında geliyordu. Bu işlem için birçok farklı programı aynı anda kullanmak ve çalıştırmak zorunda kalabiliyorduk. Bu derdi ortadan kaldırmak için harekete geçen EaseUS, kullanışlı bütün özellikleri bünyesinde toplayan RecExperts programını piyasaya sürdü.
EaseUS RecExperts özellikleri
- Ekran kaydetme
- Webcam kaydetme
- Oyun kaydetme
- Ses kaydetme
Windows ekran kaydetme işi için en uygun programlardan bir tanesi olan RecExperts, yukarıda gördüğünüz tüm işlemleri tek bir program üzerinden yapabiliyor. Ayrıca sayılan her bir özellik için farklı detaylar sunarak, kullanıcıları ikna etmesini de biliyor. Programın özelliklerini yukarıdaki gibi ana başlıklar halinde yazabileceğimiz gibi birçok farklı ayrıntılı detaya daha sahip. Onları ise hemen aşağıdaki gibi bir araya getirebiliriz.
- Ekranın belli bölgesini kaydetme: Küçük bir araçla seçim yaparak, ekranınızın sadece istediğiniz kısmını kayıt alabilirsiniz.
- Hem ses hem görüntü: Video kaydederken aynı zamanda sesinizi de kaydederek, ayrıca bir programa ihtiyaç duymazsınız.
- Oyun videosu kaydetme modu: Oyunlarınızı 4K çözünürlüğe kadar kayıp yaşamadan kaydedebilirsiniz.
- Takvim oluşturma: İstediğiniz zaman ekran kaydedicisini otomatik olarak başlatarak, zamanlama kurabilirsiniz.
- Gelişmiş düzenleme: Ekran kaydı yaparken, çizimler ya da şekiller oluşturabilirsiniz. Böylece anlattıklarınızı daha net şekilde gösterebilirsiniz.
- Farklı formatlarda kaydetme: Ekran görüntülerini ya da videolarını istediğiniz formatta çıktı alabilirsiniz.
- Kolay YouTube paylaşımı: Kaydedilen görüntüleri direkt YouTube üzerine aktarabilirsiniz.
- Arka plan seslerini engelleme: Arka plandan gelen gürültüyü engelleyerek, sadece kendi sesinize odaklanabilirsiniz.
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